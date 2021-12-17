Из опилок и пищевого масла: Volkswagen начал кормить дизели синтетическим топливом

В то время как большинство автопроизводителей отказываются от дизелей, концерн Volkswagen продлевает им жизнь. И это при том, что немецкий автогигант ранее понес многомиллиардные убытки из-за дизельгейта.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее. На модифицированном топливе смогут работать все современные дизельные агрегаты марки.

Речь идет о синтетическом дизельном топливе на парафиновой основе европейского стандарта EN 15940. Существует несколько разновидностей такого топлива (HVO, C.A.R.E diesel, NEXTBTL), сделанного из растительного сырья, отходов пищевой промышленности, древесных опилок и т.д.

Поскольку такое горючее сделано из биосырья, выбросы углекислого газа при его сгорании ниже на 70-95% в сравнении с ископаемым топливом. Наряду c электрификацией модельной линейки, синтетическое топливо должно помочь Volkswagen снизить к 2030 году выбросы в Европе на 40% (в расчете на один автомобиль в сравнении с 2018-м), а к 2050-му стать углеродно-нейтральной компанией.

"За счет использования экологически дружественного топлива в моделях Volkswagen мы даем возможность клиентам по всей Европе значительно снизить выбросы CO 2 . Например, использование парафинового топлива является разумным дополнительным вариантом для компаний со смешанным парком, состоящим из моделей с электрическими и традиционными двигателями", - отметил доктор Томас Гарбе, руководитель отдела бензинового и дизельного топлива Volkswagen.

Кроссовер VW Tiguan TDI

По заявлению Volkswagen, все модели марки с четырехцилиндровыми дизельными двигателями (TDI), поставленные с конца июня этого года, одобрены для работы с парафиновым дизельным топливом в соответствии с европейским стандартом EN 15940. Это, в частности, кроссовер Tiguan TDI и Golf восьмого поколения в версии GTD.

Для более ранних агрегатов подойдут смеси Diesel R33, V-Power Diesel, OMV MaxMotion и Aral Ultimate Diesel.

Напомним, что концерн Volkswagen хочет продать Porsche. Деньги пойдут на электрификацию модельного ряда.