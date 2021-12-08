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В Украине продают уникальный ЗАЗ Таврия с пробегом менее 1000 км в состоянии нового авто

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 13:47
В Украине продают уникальный ЗАЗ Таврия с пробегом менее 1000 км в состоянии нового авто ЗАЗ "Таврия" с пробегом менее 1000 км (Фото: auto.ria.com)
Автор: Александр Мороз

На прожаду выставлен необычный автомобиль ЗАЗ "Таврия". Хэтчбек 2002 года выпуска за все время проехал менее 1000 км.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Авто Риа.

На одной из украинских онлайн-площадок по продаже подержанных автомобилей появился необычный лот. Это ЗАЗ-110206 выпуска 2002 года, который известен под названием "Таврия Нова".

Особенность выставленной на продажу машины - чрезвычайно малый пробег. Одометр показывает всего 914 км. При этом сохранность - исключительная: Таврия находится в состоянии нового автомобиля.

В Украине продают уникальный ЗАЗ Таврия с пробегом менее 1000 км в состоянии нового авто

Как отмечает автор объявления, сразу после покупки автомобиль получил антикоррозийную обработку и в дальнейшем хранился в гараже.

За уникальную "капсулу времени" продавц хочет всего 2800 долларов. Автомобиль станет отличным пополнением частной коллекции или экспозиции одного из автомобильных музеев Украины.

В Украине продают уникальный ЗАЗ Таврия с пробегом менее 1000 км в состоянии нового авто

Напомним, АвтоКрАЗ понемногу выбирается из ямы. Завод рассчитался с долгами по зарплате и на 2022 год собрал портфель заказов на 1000 грузовиков.

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