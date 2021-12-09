По 400 доларів кожному: у США водіям роздають гроші, але за однієї умови

Губернатор штату Мічиган, США, Гретхен Вітмер оголосила про масштабну разову виплату місцевим водіям. Кошти надійдуть на рахунки автомобілістів у другому кварталі 2022 року, а загальна сума виплат скласть 3 млрд долларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Detroit Free Press.

Власники легкових транспортних засобів, які придбали страховку після 31 Жовтня 2021 року, отримають від Мічиганської страхової асоціації по 400 доларів. Для отримання обов'язкової виплати не потрібно буде збирати ніяких документів, або дозволів. Гроші відправлять старим дідівським способом-чеки вишлють поштою.

Мічиганська страхова асоціація - це некомерційна організація, яка допомагає автомобілістам, постраждалим в ДТП. Від кожної придбаної страховки в їх фонд направляється невелика сума. На рахунках асоціації вже накопичилося близько 27 мільярдів доларів. Тому прийнято рішення частину цих коштів просто повернути водіям штату.

Автомобілісти, які застрахували свої машини з 31 жовтня по 31 грудня 2021 року, отримають від асоціації по 400 доларів. Якщо ж страховка купувалася раніше, то варто розраховувати на виплату в 80 доларів. Сумарно страхова Асоціація роздасть близько 3 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що АвтоКрАЗ виплатив борги по зарплаті і на 2022 рік зібрав замовлень на 1000 вантажівок. У поточному році компанія освоїла кілька нових для себе продуктів.

Раніше ми повідомляли, що Tesla зіткнулася з дорожньою огорожею при зйомках реклами автопілота. ДТП сталося п'ять років тому, всі подробиці інциденту трималися в секреті.