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В Україні запропонували позбавляти прав водіїв за перевищення швидкості в населених пунктах

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Вівторок 26 жовтня 2021 12:47
В Україні запропонували позбавляти прав водіїв за перевищення швидкості в населених пунктах За перевищення швидкості в населених пунктах пропонують позбавляти прав (Фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Вадим Добровольский

За порушення швидкісного режиму в населених пунктах водіїв пропонують позбавляти "прав". З такою пропозицією виступили парламентарі й вже зареєстрували відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Верховної ради.

Автором ініціативи став парламентарій Федір Веніславський від Партії "Слуга народу". Сам законопроєкт № 6214 під назвою "Проєкт Закону Про внесення змін до статті 122 Кодексу України Про адміністративні правопорушення (про посилення відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах)" зареєстрований 22 жовтня 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкт, пропонується ввести нові жорсткі санкції щодо водіїв, які перевищили швидкість при русі в межах населених пунктів.

Покарання за перевищення швидкості в населених пунктах

  • Перевищення швидкості в населеному пункті більш ніж на 30 км/год. покарання - штраф 1700 грн;
  • Перевищення швидкості в населеному пункті більш ніж на 50 км/год. Покарання - позбавлення права керувати транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців;
  • Перевищення швидкості в населеному пункті більш ніж на 70 км/год.п Покарання - позбавлення права керувати транспортним засобом на термін від 6 місяців до одного року.

Нагадаємо, що в населених пунктах діє обмеження 50 км/год (крім окремих ділянок з лімітом 80 км/год, виділених відповідним дорожнім знаком). Покарання за перевищення швидкості має дві градації - на 20 або 50 км/год, і діє поза незалежності від того, де зафіксовано порушення – в населеному пункті або поза ним.

Зараз при перевищенні дозволеної швидкості на 20 км/год штраф становить 340 гривень, а на 50 км/год – 1700 грн.

Нагадавши

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