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В Украине предложили лишать прав водителей за превышение скорости в населенных пунктах

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Вторник 26 октября 2021 12:47
В Украине предложили лишать прав водителей за превышение скорости в населенных пунктах За превышение скорости в населенных пунктах предлагают лишать прав (Фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Вадим Добровольский

За нарушение скоростного режима в населенных пунктах водителей предлагают лишать "прав". С таким предложением выступили парламентарии и уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Верховной рады.

Автором инициативы стал парламентарий Федор Вениславский от партии "Слуга народа". Сам законопроект № 6214 под названием "Проект Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах)" зарегистрирован 22 октября 2021 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается ввести новые жесткие санкции в отношении водителей, превысивших скорость при движении в пределах населенных пунктов.

Наказания за превышение скорости в населенных пунктах

  • Превышение скорости в населенном пункте более чем на 30 км/ч. Наказание - штраф 1700 грн;
  • Превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч. Наказание - лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев;
  • Превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч. Наказание - лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Напомним, что в населенных пунктах действует ограничение 50 км/ч (кроме отдельных участков с лимитом 80 км/ч, выделенных соответствующим дорожным знаком). Наказание за превышение скорости имеет две градации - на 20 или 50 км/ч, и действует вне независимости от того, где зафиксировано нарушение – в населенном пункте или вне его.

Сейчас при превышении разрешенной скорости на 20 км/ч штраф составляет 340 гривен, а на 50 км/ч – 1700 грн.

Напомним

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