За 3000 євро: Duster перетворили на екстремальний кросовер тюнери Mercedes-Benz та McLaren

Renault Duster, як і його кровний брат від Dacia, у всьому світі зарекомендував себе як простий, зрозумілий кросовер з непоганою прохідністю. Але німецьке тюнінг-ательє Prior Design, що спеціалізується на доопрацюванні екстер'єрів Mercedes-Benz і McLaren, представив свій пакет оновлень для популярного в Україні автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prior Design.
Комплект Тюнінг-кита оцінили у 2999 Євро, ще 300 євро доведеться доплатити за задній спойлер.
Обвіс Prior Design виготовлений з суміші скловолокна і Dura-Flex, який легко фарбується і непогано протистоїть дрібним контактам з перешкодами. За словами німецького тюнера, набір обважування можна встановити на будь-який Duster другого покоління, включаючи недавній фейсліфтінг.
Але можна не сумніватися, що при стабільному попиті на новий обвіс, в Prior Design задумаються про матеріалізацію і більш істотного тюнінгу для кросовера.
Також повідомлялося, що Porsche зробить сімейство 718 Boxster і Cayman електричним. Потужнісні та динамічні характеристики електричної новинки поки невідомі.