За 3000 евро: Duster превратили в экстремальный кроссовер тюнеры Mercedes-Benz и McLaren

Renault Duster, как и его кровный брат от Dacia, во всем мире зарекомендовал себя как простой, понятный кроссовер с неплохой проходимостью. Но немецкое тюнинг-ателье Prior Design, специализирующееся на доработке экстерьеров Mercedes-Benz и McLaren, представил свой пакет обновлений для популярного в Украине автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prior Design.
Комплект тюнинг-кита оценили в 2999 евро, еще 300 евро придется доплатить за задний спойлер.
Обвес Prior Design изготовлен из смеси стекловолокна и Dura-Flex, который легко красится и неплохо противостоит мелким контактам с препятствиями. По словам немецкого тюнера, набор обвеса можно установить на любой Duster второго поколения, включая недавний фейслифтинг.
Но можно не сомневаться, что при стабильном спросе на новый обвес, в Prior Design задумаются о материализации и более существенного тюнинга для кроссовера.
Также сообщалось, что Porsche сделает семейство 718 Boxster и Cayman электрическим. Мощностные и динамические характеристики электрической новинки пока неизвестны.