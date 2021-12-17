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Toyota в зоні ризику: стало відомо, які марки та моделі авто в Україні викрадають найчастіше

Автор: Олександр Мороз

У 2021 році кількість викрадень автомобілів знижується в порівнянні з попереднім роком. При цьому лідером за кількістю викрадень став Харків на відміну від Києва минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на finance.ua.

За даними Як зазначають у Нацполіції, розкриття викрадень становить близько 30%.

Також названі найпопулярніші автомобілі у викрадачів. Як і раніше, серед марок лідирують японські Toyota і Lexus. Також дуже часто крадуть недешеві преміальні авто.

Топ-10 найбільш викрадених марок авто в Україні

  1. Toyota
  2. Lexus
  3. Hyundai
  4. Kia
  5. Mazda
  6. Honda
  7. BMW
  8. Land Rover
  9. Porsche
  10. Audi

Серед десяти найбільш викрадених моделей автомобілів в Україні три перших місця - за моделями Toyota. Лідирує позашляховик Land Cruiser, слідом йдуть седан Camry і кросовер RAV4. Четверте місце теж за Тойотою - точніше, за представником преміального суббренду Lexus позашляховиком LX.

Також в Топ - 10 найбільш викрадених авто - три корейські моделі, дві німецькі та одна британська.

Найбільш викрадені моделі авто в Україні

  1. Toyota Land Cruiser
  2. Toyota Camry
  3. Toyota RAV4
  4. Lexus LX
  5. Hyundai Tucson
  6. Kia Optima
  7. Kia Rio
  8. Range Rover
  9. Audi Q7
  10. Volkswagen Tiguan

Нагадавши, Нацполіція отримала понад 50 нових автомобілів. У тому числі - машини для слідчих і оперативників.

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Викрадення автомобілів