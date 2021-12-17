Toyota в зоні ризику: стало відомо, які марки та моделі авто в Україні викрадають найчастіше

У 2021 році кількість викрадень автомобілів знижується в порівнянні з попереднім роком. При цьому лідером за кількістю викрадень став Харків на відміну від Києва минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на finance.ua.

За даними Як зазначають у Нацполіції, розкриття викрадень становить близько 30%.

Також названі найпопулярніші автомобілі у викрадачів. Як і раніше, серед марок лідирують японські Toyota і Lexus. Також дуже часто крадуть недешеві преміальні авто.

Топ-10 найбільш викрадених марок авто в Україні

Toyota Lexus Hyundai Kia Mazda Honda BMW Land Rover Porsche Audi

Серед десяти найбільш викрадених моделей автомобілів в Україні три перших місця - за моделями Toyota. Лідирує позашляховик Land Cruiser, слідом йдуть седан Camry і кросовер RAV4. Четверте місце теж за Тойотою - точніше, за представником преміального суббренду Lexus позашляховиком LX.

Також в Топ - 10 найбільш викрадених авто - три корейські моделі, дві німецькі та одна британська.

Найбільш викрадені моделі авто в Україні

Toyota Land Cruiser Toyota Camry Toyota RAV4 Lexus LX Hyundai Tucson Kia Optima Kia Rio Range Rover Audi Q7 Volkswagen Tiguan

Нагадавши, Нацполіція отримала понад 50 нових автомобілів. У тому числі - машини для слідчих і оперативників.