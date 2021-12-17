Toyota в зоне риска: стало известно, какие марки и модели авто в Украине угоняют чаще всего

В 2021 году количество угонов автомобилей снижается по сравнению с предыдущим годом. При этом лидером по количеству угонов стал Харьков в отличие от Киева в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на finance.ua.

По данным Как отмечают в Нацполиции, раскрываемость угонов составляет около 30%.

Также названы самые популярные автомобили у угонщиков. Как и ранее, среди марок лидируют японские Toyota и Lexus. Также очень часто воруют недешевые премиальные авто.

Топ-10 самых угоняемых марок авто в Украине

Toyota Lexus Hyundai Kia Mazda Honda BMW Land Rover Porsche Audi

Среди десяти самых угоняемых моделей автомобилей в Украине три первых места - за моделями Toyota. Лидирует внедорожник Land Cruiser, следом идут седан Camry и кроссовер RAV4. Четвертое место тоже за Тойотой - точнее, за представителем премиального суббренда Lexus внедорожником LX.

Также в Топ-10 самых угоняемых авто - три корейские модели, две немецкие и одна британская.

Самые угоняемые модели авто в Украине

Toyota Land Cruiser Toyota Camry Toyota RAV4 Lexus LX Hyundai Tucson Kia Optima Kia Rio Range Rover Audi Q7 Volkswagen Tiguan

Напомним, Нацполиция получила более 50 новых автомобилей. В том числе - машины для следователей и оперативников.