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Toyota в зоне риска: стало известно, какие марки и модели авто в Украине угоняют чаще всего

Автор: Александр Мороз

В 2021 году количество угонов автомобилей снижается по сравнению с предыдущим годом. При этом лидером по количеству угонов стал Харьков в отличие от Киева в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на finance.ua.

По данным Как отмечают в Нацполиции, раскрываемость угонов составляет около 30%.

Также названы самые популярные автомобили у угонщиков. Как и ранее, среди марок лидируют японские Toyota и Lexus. Также очень часто воруют недешевые премиальные авто.

Топ-10 самых угоняемых марок авто в Украине

  1. Toyota
  2. Lexus
  3. Hyundai
  4. Kia
  5. Mazda
  6. Honda
  7. BMW
  8. Land Rover
  9. Porsche
  10. Audi

Среди десяти самых угоняемых моделей автомобилей в Украине три первых места - за моделями Toyota. Лидирует внедорожник Land Cruiser, следом идут седан Camry и кроссовер RAV4. Четвертое место тоже за Тойотой - точнее, за представителем премиального суббренда Lexus внедорожником LX.

Также в Топ-10 самых угоняемых авто - три корейские модели, две немецкие и одна британская.

Самые угоняемые модели авто в Украине

  1. Toyota Land Cruiser
  2. Toyota Camry
  3. Toyota RAV4
  4. Lexus LX
  5. Hyundai Tucson
  6. Kia Optima
  7. Kia Rio
  8. Range Rover
  9. Audi Q7
  10. Volkswagen Tiguan

Напомним, Нацполиция получила более 50 новых автомобилей. В том числе - машины для следователей и оперативников.

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Угон автомобилей