Toyota в зоне риска: стало известно, какие марки и модели авто в Украине угоняют чаще всего

В 2021 году количество угонов автомобилей снижается по сравнению с предыдущим годом. При этом лидером по количеству угонов стал Харьков в отличие от Киева в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на finance.ua.
По данным Как отмечают в Нацполиции, раскрываемость угонов составляет около 30%.
Также названы самые популярные автомобили у угонщиков. Как и ранее, среди марок лидируют японские Toyota и Lexus. Также очень часто воруют недешевые премиальные авто.
Среди десяти самых угоняемых моделей автомобилей в Украине три первых места - за моделями Toyota. Лидирует внедорожник Land Cruiser, следом идут седан Camry и кроссовер RAV4. Четвертое место тоже за Тойотой - точнее, за представителем премиального суббренда Lexus внедорожником LX.
Также в Топ-10 самых угоняемых авто - три корейские модели, две немецкие и одна британская.
Напомним, Нацполиция получила более 50 новых автомобилей. В том числе - машины для следователей и оперативников.