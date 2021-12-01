Toyota більше не лідер в Україні: хто очолив ринок легкових авто в листопаді

У листопаді на українському ринку нових легкових автомобілів відбулися значні зміни. Toyota більше не є лідером, а очолює рейтинг бренд з Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Укравтопром.

У листопаді в Україні продано 8,7 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з результатом жовтня (7,9 тис.авто) ринок знову повернувся до зростання. Листопад-2021 також на 22% краще за результативністю, ніж аналогічний місяць попереднього року.

Головна новина: Toyota поступилася лідерством і більше не є найпопулярнішою маркою авто в Україні, опустившись на друге місце. Дилери японського бренду в листопаді реалізували 974 автомобілі - це на 21% менше, ніж у попередньому місяці (1244 одиниці) і на 14% менше, ніж роком раніше.

А першість здобула марка Kia з результатом 1251 проданих автомобілів: у порівнянні з жовтнем (668 машин) збут зріс удвічі, а в порівнянні з листопадом-2020 - у 2,5 раза.

Замикає першу трійку Renault: продано 882 автомобілі, що на 5% гірше жовтневого результату і на 33% гірше, ніж роком раніше. На четвертому і п'ятому місцях - Chery і Mitsubishi. Також до Топ-10 в листопаді увійшли Hyundai, Nissan, Peugeot, BMW і Suzuki.

Найпопулярніші марки авто в Україні в листопаді

Kia - 1251 одиниць (зростання на 145,8% щодо листопада 2020 року) Toyota-974 од. (-14%) Renault-882 од. (-33%) Chery-612 од. (+277,8%) Mitsubishi-494 од. (+111,1%) Hyundai-439 од. (+58%) Nissan-431 од. (+92%) Peugeot - 384 од. (+33%) BMW – 348 од. (+116%) Suzuki - 287 од. (+14%).

В абсолютному заліку моделей також лідирує Kia - найбільш продаваним автомобілем України в листопаді став кросовер Sportage (1155 одиниць). Показово, що на цю модель припало 92% від загальних продажів бренду в листопаді. Тим самим Kia в Україні перетворилася на марку однієї моделі.

Всього з початку року українці придбали та поставили на облік 92,7 тис.нових легкових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, і майже на 9% більше, ніж за весь минулий рік.

Нагадаємо, з 2022 року в Україні поновлюються продажі автомобілів китайської марки Geely. Лінійка включатиме два кросовери.