Toyota больше не лидер в Украине: кто возглавил рынок легковых авто в ноябре

В ноябре на украинском рынке новых легковых автомобилей произошли значительные перемены. Toyota больше не является лидером, а возглавляет рейтинг бренд из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Укравтопром.

В ноябре в Украине продано 8,7 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с результатом октября (7,9 тыс. авто) рынок вновь вернулся к росту. Ноябрь-2021 также на 22% лучше по результативности, чем аналогичный месяц предыдущего года.

Главная новость: Toyota уступила лидерство и больше не является самой популярной маркой авто в Украине, опустившись на второе место. Дилеры японского бренда в ноябре реализовали 974 автомобиля - это на 21% меньше, чем в предыдущем месяце (1244 единицы) и на 14% меньше, чем годом ранее.

А первенствует марка Kia с результатом 1251 проданных автомобилей: по сравнению с октябрем (668 машин) сбыт вырос вдвое, а по сравнению с ноябрем-2020 - в 2,5 раза.

Замыкает первую тройку Renault: продано 882 автомобиля, что на 5% хуже октябрьского результата и на 33% хуже, чем годом ранее. На четвертом и пятом местах - Chery и Mitsubishi. Также в Топ-10 в ноябре вошли Hyundai, Nissan, Peugeot, BMW и Suzuki.

Самые популярные марки авто в Украине в ноябре

Kia – 1251 единиц (рост на 145,8% по отношению к ноябрю 2020 года) Toyota – 974 ед. (-14%) Renault – 882 ед. (-33%) Chery – 612 ед. (+277,8%) Mitsubishi – 494 ед. (+111,1%) Hyundai – 439 ед. (+58%) Nissan – 431 ед. (+92%) Peugeot – 384 ед. (+33%) BMW – 348 ед. (+116%) Suzuki – 287 ед. (+14%).

В абсолютном зачете моделей также лидирует Kia - самым продаваемым автомобилем Украины в ноябре стал кроссовер Sportage (1155 единиц). Показательно, что на эту модель пришлось 92% от общих продаж бренда в ноябре. Тем самым Kia в Украине превратилась в марку одной модели.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и почти на 9% больше, чем за весь прошлый год.

Напомним, с 2022 года в Украине возобновляются продажи автомобилей китайской марки Geely. Линейка будет включать два кроссовера.