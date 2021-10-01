Hyundai повністю розсекретила електричний кросовер Genesis із зарядкою за 18 хвилин

Лінійка Genesis, преміального суббренду Hyundai, поповнилася першим електричним кросовером. Компанія опублікувала характеристики парткетника GV60. Новинка запропонована в трьох модифікаціях, системою повного приводу і функцією Boost.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Genesis.

Кросовер Genesis GV60 побудований на спеціально створеній для електричних моделей платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform), яка вже лягла в основу електрокарів Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6.

Дизайн виконаний у фірмовому стилі преміальної марки концерну Hyundai з двоповерховою оптикою спереду і ззаду. Замість традиційних бічних дзеркал заднього виду встановлені камери, а величезна радіаторна решітка сприяє охолодженню тягової батареї.

У салоні — повністю цифрова приладова панель, об'єднана з великим екраном мультимедійної системи. Роль селектора передач грає кришталева півсфера, що світиться різними кольорами — раніше ми докладно розповідали, як працює ця унікальна система.

Принцип роботи селектора трансмісії Genesis GV60

Відімкнути машину можна за допомогою системи розпізнавання облич, а запустити силову установку — за відбитком пальця. У список оснащення включені також проекційний дисплей і двозонний клімат-контроль.

Цікаво, що оббивка інтер'єру виготовлена з використанням переробленої вторсировини - зокрема, пластикових пляшок.

Новинка запропонована в трьох модифікаціях з безальтернативною тяговою батареєю ємністю 77,4 кВт∙год.за допомогою вбудованої системи швидкої підзарядки поповнити заряд акумуляторів з 10% до 80% можна всього за 18 хвилин.

Базова версія GV60 оснащується єдиним електромотором на задній осі, що розвиває 228 кінських сил. Запас ходу без підзарядки становить 451 кілометр.

Повнопривідний варіант кросовер отримав пару електродвигунів (по одному на кожній осі), що розвивають сумарно 318 кінських сил. У топовій версії Performance сукупною потужністю 435 кінських сил запас автономного ходу становить 370 кілометрів по циклу WLTP. Завдяки функції Boost віддачу електричної установки можна короткочасно збільшити до 490 к.с.

А ще у цій версії є електронноуправляемая Блокування заднього диференціала і режим дріфту. Розгін до "сотні" займає всього 4 секунди.

Продажі електричного кросовера Genesis GV60 стартують в 2022 році. Ціни поки не оголошені.

Світова прем'єра Genesis GV60

Нагадаємо, що з оновленням корейський кросовер Genesis GV80 отримав шестимісний салон преміальної компоновки. Його особливість-два роздільних крісла на кожному з трьох рядів.