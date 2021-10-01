Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут

Линейка Genesis, премиального суббренда Hyundai, пополнилась первым электрическим кроссовером. Компания опубликовала характеристики парткетника GV60. Новинка предложена в трех модификациях, системой полного привода и функцией Boost.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Genesis.

Кроссовер Genesis GV60 построен на специально созданной для электрических моделей платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая уже легла в основу электрокаров Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Дизайн выполнен в фирменном стиле премиальной марки концерна Hyundai с двухэтажной оптикой спереди и сзади. Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры, а огромная радиаторная решетка способствует охлаждению тяговой батареи.

В салоне — полностью цифровая приборная панель, объединенная с крупным экраном мультимедийной системы. Роль селектора трансмиссии играет хрустальная полусфера, светящаяся разными цветами — ранее мы подробно рассказывали, как работает эта уникальная система.

Принцип работы селектора трансмиссии Genesis GV60

Отпереть машину можно с помощью системы распознавания лиц, а включить запустить силовую установку — по отпечатку пальца. В список оснащения включены также проекционный дисплей и двузонный климат-контроль.

Интересно, что обивка интерьера изготовлена с использованием переработанного вторсырья — в частности, пластиковых бутылок.

Новинка предложена в трех модификациях с безальтернативной тяговой батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. С помощью встроенной системы быстрой подзарядки пополнить заряд аккумуляторов с 10% до 80% можно всего за 18 минут.

Базовая версия GV60 оснащается единственным электромотором на задней оси, развивающим 228 лошадиных сил. Запас хода без подзарядки составляет 451 километр.

Полноприводный вариант кроссовер получил пару электродвигателей (по одному на каждой оси), развивающих суммарно 318 лошадиных сил. В топовой версии Performance совокупной мощностью 435 лошадиных сил запас автономного хода составляет 370 километров по циклу WLTP. Благодаря функции Boost отдачу электрической установки можно кратковременно увеличить до 490 л.с.

А еще у этой версии есть электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала и режим дрифта. Разгон до "сотни" занимает всего 4 секунды.

Продажи электрического кроссовера Genesis GV60 стартуют в 2022 году. Цены пока не объявлены.

Мировая премьера Genesis GV60

Напомним, что с обновлением корейский кроссовер Genesis GV80 получил шестиместный салон премиальной компоновки. Его особенность – два раздельных кресла на каждом из трех рядов.