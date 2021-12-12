Режим інкогніто: чому засновник Apple Стів Джобс їздив на автомобілях без номерів

Стів Джобс був не тільки видатним менеджером та винахідником, а й знатним хитруном. Він експлуатував машини без номерів і кожні півроку міняв автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Тһе Аtlantic.

Засновник Apple був яскравим шанувальником німецького автопрому. Його найулюбленіші машини в останні роки життя - сріблясті родстери Mеrcеdеs-Bеnz SL 55 AMG. Чому у множині? Тому що топ-менеджер отримував машини в одному і тому ж кольорі з одним і тим же двигуном кожні півроку. Відмінною особливістю автомобіля Стіва Джобса була повна і постійна відсутність номерних знаків.

Злостивці стверджували, що у такий спосіб глава Apple намагався уникнути штрафів – нібито він спеціально паркував свій Mercedes на місцях для людей з обмеженими фізичними можливостями. Але як це перевірити, якщо на машині немає номерів?

Насправді історія з відсутністю номерних знаків дещо цікавіша. За законами Каліфорнії, де проживав Джобс, номери на нову машину необхідно встановити протягом 6 місяців після покупки. Джобс користувався цією хитрістю.

Він 5-6 місяців безперешкодно їздив на "чистому" Mеrcеdеs Bеnz SL 55 AMG, після чого повертав його дилеру й купував новий такий самий автомобіль. Автосалон з радістю приймав його машину і потім перепродував за максимальною ціною, спираючись на ім'я і статус першого власника.

Стів Джобс за кермом свого Mercedes

Неприйняття Джобсом номерів має дві причини. По-перше, він не хотів, щоб люди могли ідентифікувати його машину. По-друге, йому не подобався... шрифт номерних знаків Каліфорнії. Так-так, ці ненависні літери та цифри.

У 2019 році до Каліфорнійського транспортного кодексу було внесено поправку, яка скасувала право на "півроку без номерів". З того часу місцевим жителям необхідно реєструвати нові автомобілі одразу після покупки.

Раніше ми повідомляли, що у США уряд відмовиться від автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. На альтернативні енергоносії машини чиновників повинні перейти до 2035 року.

Нагадаємо, що Ford навчився видобувати пластик з океану і вже використовує його в своїх автомобілях. Позашляховик Ford Bronco Sport став першим автомобілем, деталі якого зроблені з повністю переробленого океанського пластику.