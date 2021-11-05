Стала відома дата прем'єри першого електричного мінівена Volkswagen

На презентації електричного кросовера Volkswagen ID.5 німецький автовиробник подражнив публіку своєю черговою новинкою – довгоочікуваним мінівеном на електротязі Volkswagen ID.Buzz. "Однооб'ємник" піде в серію вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Електромобіль практично з фінальним дизайном і легким камуфляжем показали тільки в одному ракурсі. Але підтверджено, що в серійне виробництво машина буде запущена у 2022 році. Електровен стане глобальною моделлю, отримає пасажирську і вантажну версії. Комерційний фургон розрахований на вантажопідйомність в 800 кг.

Історія електричного мінівена почалася ще п'ять років тому. Саме тоді дебютував шоу-кар Volkswagen Budd-E. у 2017-му представили концептуальний I. D. Buzz.

Ймовірно, в основі новинки – модульна платформа MEB з колісною базою 3300 мм, Машина отримає версії з заднім і повним приводом. Випуск ID.Buzz налагодять у Німеччині та США. Про силову установку, ємність батарей, запас ходу та інші характеристики стане відомо ближче до початку виробництва.

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