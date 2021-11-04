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200 тисяч на рік: Rivian нарощує випуск електричних позашляховиків

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Четвер 04 листопада 2021 09:30
200 тисяч на рік: Rivian нарощує випуск електричних позашляховиків Фото: Rivian R1T і R1S (rivian.com)
Автор: Константин Широкун

Найперший товарний пікап Rivian R1T зійшов з конвеєра в нормалі, штат Іллінойс, 14 вересня. Автовиробник заявляє, що найближчим часом Виробництво машин досягне обсягу у 200 тисяя на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

До кінця жовтня компанія виробила 180 пікапів і 156 з них вже вручила клієнтам. Виробництво Rivian R1T продовжує зростати, і до кінця року автовиробник планує побудувати близько 1200 R1T. крім того, в грудні почнеться виробництво позашляховиків R1S. цього року Rivian також почне виробництво свого електричного фургона Amazon.

200 тисяч на рік: Rivian нарощує випуск електричних позашляховиківУ Rivian також підтвердили, що до кінця 2023 року компанія впорається з усіма своїми попередніми замовленнями. Наразі компанія має 55,4 тисячі попередніх замовлень на R1T і R1S в США і Канаді. Автовиробник додав, що планує випускати 150 тисяч електромобілів на рік в перший час. Розширення виробничих потужностей заводу дозволить виробляти 200 тисяч автомобілів до 2023 року.

Раніше ми писали, що у Китаї представлений електромобіль всього за 4700 доларів. Чотиримісний хетчбек оснащений 27-сильним електромотором.

Також повідомлялося, що Ford представив незвичайний набір для олдтаймерів. Незабаром Набори для переробки старих Фордів в електромобілі з'являться у вільному продажу.

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