200 тисяч на рік: Rivian нарощує випуск електричних позашляховиків

Найперший товарний пікап Rivian R1T зійшов з конвеєра в нормалі, штат Іллінойс, 14 вересня. Автовиробник заявляє, що найближчим часом Виробництво машин досягне обсягу у 200 тисяя на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

До кінця жовтня компанія виробила 180 пікапів і 156 з них вже вручила клієнтам. Виробництво Rivian R1T продовжує зростати, і до кінця року автовиробник планує побудувати близько 1200 R1T. крім того, в грудні почнеться виробництво позашляховиків R1S. цього року Rivian також почне виробництво свого електричного фургона Amazon.

У Rivian також підтвердили, що до кінця 2023 року компанія впорається з усіма своїми попередніми замовленнями. Наразі компанія має 55,4 тисячі попередніх замовлень на R1T і R1S в США і Канаді. Автовиробник додав, що планує випускати 150 тисяч електромобілів на рік в перший час. Розширення виробничих потужностей заводу дозволить виробляти 200 тисяч автомобілів до 2023 року.

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