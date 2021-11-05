ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Стала відома дата прем'єри першого електричного мінівена Volkswagen

Новость на русском →
П'ятниця 05 листопада 2021 07:40
Стала відома дата прем'єри першого електричного мінівена Volkswagen Фото: Volkswagen ID.Buzz (motor1.com)
Автор: Константин Широкун

На презентації електричного кросовера Volkswagen ID.5 німецький автовиробник подражнив публіку своєю черговою новинкою – довгоочікуваним мінівеном на електротязі Volkswagen ID.Buzz. "Однооб'ємник" піде в серію вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Електромобіль практично з фінальним дизайном і легким камуфляжем показали тільки в одному ракурсі. Але підтверджено, що в серійне виробництво машина буде запущена у 2022 році. Електровен стане глобальною моделлю, отримає пасажирську і вантажну версії. Комерційний фургон розрахований на вантажопідйомність в 800 кг.

Стала відома дата прем'єри першого електричного мінівена VolkswagenІсторія електричного мінівена почалася ще п'ять років тому. Саме тоді дебютував шоу-кар Volkswagen Budd-E. у 2017-му представили концептуальний I. D. Buzz.

Ймовірно, в основі новинки – модульна платформа MEB з колісною базою 3300 мм, Машина отримає версії з заднім і повним приводом. Випуск ID.Buzz налагодять у Німеччині та США. Про силову установку, ємність батарей, запас ходу та інші характеристики стане відомо ближче до початку виробництва.

Раніше ми писали, що Rivian нарощує випуск електричних позашляховиків. Річний обсяг складе 200 000 машин.

Також повідомлялося, що спливли секретні документи Tesla про новий кросовер Model X 2022. Машина отримає більше потужності та надбавку дальності ходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору