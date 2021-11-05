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Стала известна дата премьеры первого электрического минивэна Volkswagen

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Пятница 05 ноября 2021 07:40
Стала известна дата премьеры первого электрического минивэна Volkswagen Фото: Volkswagen ID.Buzz (motor1.com)
Автор: Константин Широкун

На презентации электрического кроссовера Volkswagen ID.5 немецкий автопроизводитель подразнил публику своей очередной новинкой – долгожданным минивэном на электротяге Volkswagen ID.Buzz. "Однообъемник" пойдет в серию уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Электромобиль практически с финальным дизайном и легким камуфляжем показали только в одном ракурсе. Но подтверждено, что в серийное производство машина будет запущена в 2022 году. Электровэн станет глобальной моделью, получит пассажирскую и грузовую версии. Коммерческий фургон рассчитан на грузоподъемность в 800 кг.

Стала известна дата премьеры первого электрического минивэна VolkswagenИстория электрического минивэна началась еще пять лет назад. Именно тогда дебютировал шоу-кар Volkswagen Budd-e. В 2017-м представили концептуальный I.D. Buzz.

Предположительно, в основе новинки – модульная платформа MEB с колесной базой 3300 мм. Машина получит версии с задним и полным приводом. Выпуск ID.Buzz наладят в Германии и США. О силовой установке, емкости батарей, запасе хода и других характеристиках станет известно ближе к началу производства.

Ранее мы писали, что Rivian наращивает выпуск электрических внедорожников. Годовой объем составит 200 000 машин.

Также сообщалось, что всплыли секретные документы Tesla о новом кроссовере Model X 2022 года. Машина получит больше мощности и прибавку дальности хода.

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