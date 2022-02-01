Найпотужнійший та дуже швидкий: дебютував електричний купе-кросовер Skoda Enyaq iV Coupe

Лінійка електромобілів Skoda поповнилася новою моделлю - купе-кросовером Enyaq iV Coupe. Одночасно була представлена "заряджена" RS-версія новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

У порівнянні зі звичайним кросовером Enyaq iV купе стало на 14 мм довше (4563 мм), а ось ширина (1879 мм) і колісна база (2765 мм) залишилися незмінними.

Вже в базовій комплектації пропонуються тонований панорамний дах і 19-дюймові колеса, за підсвічування радіаторної решітки та матричну оптику доведеться доплатити.

Інтер'єр в цілому повторює салон однойменного кросовера: 5,3-дюймова цифрова приладова панель, інформаційно-розважальний дисплей діагоналлю 13 дюймів по центру передньої панелі та опціональний проекційний дисплей з доповненою реальністю. На вибір запропоновані кілька варіантів обробки. Багажне відділення в порівнянні з паркетником очікуваному зменшилося 585 до 570 літрів.

Зате краща аеродинаміка купеподібного кузова (cd 0,234 замість 0,255) дозволила збільшити паспортний запас ходу на одній зарядці – до 545 км проти 534 км у стандартного кросовера (по циклу WLTP).

Enyaq Coupe RS iV є першою "зарядженою" моделлю в електричній лінійці Skoda. Вона отримала 20-дюймові колеса і занижену спортивну підвіску. Двомоторна силова установка потужністю 306 кінських сил прискорює купе до "сотні" всього за 6,5 секунди.

Європейські продажі купеподібного "Еніака" стартують Цієї весни. Випускатися електромобіль буде на заводі в чеському Млада-Болеславі.

Нагадаємо, що Skoda в Україні анонсувала старт продажів оновленого кросовера Karoq. Повідомляється, що перші клієнтські автомобілі з'являться в автосалонах марки вже в березні 2022 року.