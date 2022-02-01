Самый мощный и необычайно быстрый: дебютировал электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq iV Coupe

Линейка электромобилей Skoda пополнилась новой моделью – купе-кроссовером Enyaq iV Coupe. Одновременно была представлена "заряженная" RS-версия новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

В сравнении с обычным кроссовером Enyaq iV купе стало на 14 мм длиннее (4563 мм), а вот ширина (1879 мм) и колесная база (2765 мм) остались неизменными.

Уже в базовой комплектации предлагаются тонированная панорамная крыша и 19-дюймовые колеса, за подсветку радиаторной решетки и матричную оптику придется доплатить.

Интерьер в целом повторяет салон одноименного кроссовера: 5,3-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательный дисплей диагональю 13 дюймов по центру передней панели и опциональный проекционный дисплей с дополненной реальностью. На выбор предложены несколько вариантов отделки. Багажное отделения в сравнении с паркетником ожидаемом уменьшилось - с 585 до 570 литров.

Зато лучшая аэродинамика купеобразного кузова (cd 0,234 вместо 0,255) позволила увеличить паспортный запас хода на одной зарядке – до 545 км против 534 км у стандартного кроссовера (по циклу WLTP).

Enyaq Coupe RS iV является первой "заряженной" моделью в электрической линейке Skoda. Она получила 20-дюймовые колеса и заниженную спортивную подвеску. Двухмоторная силовая установка мощностью 306 лошадиных сил ускоряет купе до "сотни" всего за 6,5 секунды.

Европейские продажи купеобразного "Эниака" стартуют этой весной. Выпускаться электромобиль будет на заводе в чешском Млада-Болеславе.

Напомним, что Skoda в Украине анонсировала старт продаж обновленного кроссовера Karoq. Сообщается, что первые клиентские автомобили появятся в автосалонах марки уже в марте 2022 года.