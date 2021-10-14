Крутіше Land Cruiser 300: представлено розкішний позашляховик Lexus LX нового покоління

Компанія Lexus офіційно представила позашляховик Lexus LX четвертого покоління. Автомобіль побудований на новій платформі, позбувся двигунів V8 і перевершив попередника за багатьма параметрами.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Lexus.

Завдяки модульній архітектурі GA-F, на базі якої побудований і Toyota Land Cruiser 300, новий Lexus LX 2022 "схуд" на 200 кілограмів і отримав більш низький центр ваги. Колісна база в 2850 мм, а також кути в'їзду, з'їзду і рампи в порівнянні з попередником не змінилися.

На відміну від нового "Крузака", розкішний позашляховик зберіг гідропневматичну підвіску, що позитивно позначиться на їздовому комфорті. Швидкість підйому і опускання кузова збільшилася, а хід підвіски на відбій збільшений на 20 мм - до 145 міліметрів. Дорожній просвіт фіксований - 225 мм.

Вперше позашляховик обзавівся версією F Sport з більш жорсткою підвіскою і заднім диференціалом Torsen.

Світлодіодна головна оптика нового Лексуса отримала фірмову систему адаптивного управління BladeScan AHS, задні ліхтарі за останньою модою з'єднані перемичкою.

В інтер'єрі в очі кидаються два дисплеїпо центру передньої панелі. Верхній" поверх " на 12,3 дюйма відповідає за мультимедію і навігацію, нижній управляє кліматом і режимами їзди.

Також вперше запропонована ще більш розкішна модифікація позашляховика VIP - з чотиримісним салоном і роздільними сидіннями заднього ряду. Крім того, до послуг задніх пасажирів - сенсорний дисплей в центральному підлокітнику і два екрани, розташованих на підголівниках передніх крісел.

Під капотом - маленька революція: слідом за Тойотою новий позашляховик Lexus LX 2022 позбувся двигунів V8 на користь бітурбомоторів V6 нового покоління. Бензинова "турбошестерка" об'ємом 3,4 літра розвиває 415 к.с. і 650 Нм крутного моменту. У парі з нею працює десятидіапазонний "автомат". Дизельний Lexus LX 500D оснащений 3,3-літровим агрегатом з віддачею 300 к.с. і 700 Нм.

Новий Lexus LX 2022 надійде в продаж на початку наступного року. Комплектації і ціни для України поки не озвучені. Поточна генерація флагманського позашляховика коштує у нас від 3 млн гривень.

Нагадаємо, що Toyota відкладає випуск нового Land Cruiser Prado. Спочатку презентація наступної генерації Toyota Land Cruiser Prado була запланувала на 2023 рік.