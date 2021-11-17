Для спорту і холодильників: Porsche показала відразу дві нові версії електромобіля Taycan

Компанія Porsche представила міську версію універсала Taycan Sport Turismo без позашляхового обважування. Також тепер і для ліфтбека, і для універсала доступне виконання GTS, яке займе місце в ієрархії компанії між Taycan 4 і Turbo.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

У Porsche версію GTS називають оптимальним поєднанням продуктивності і розкоші. Taycan GTS видає 590 к.с. незалежно від типу кузова, модель розганяється з місця до 100 км/год за 3,6 секунди.

Тягової батареї Performance Plus ємністю 93,4 кВт·год повинно вистачати орієнтовно на 400 км пробігу. Taycan GTS на фірмових швидких зарядках можуть заряджатися від 5 до 80 відсотків всього за 23 хвилини.

На сьогодні в Україні встановлена одна така зарядна станція, послуги якої для власників Taycan безкоштовні. Саме на ній ми заряджалися під час тест-драйву РБК-Україна Авто електричного Porsche Taycan 4S.

Підвіска запозичена у Taycan Turbo. У стандартній комплектації новинка оснащується адаптивною пневматичною підвіскою. Технологія моментального розподілу крутного моменту також входить в стандартну комплектацію, як і пакет Sport Chrono і багатофункціональне кермо GT.

Червоні шестипоршневі передні та чотирипоршневі задні гальмівні супорти були запозичені у Taycan 4S. Але на відміну від 4S, на новинці заставлені гальмівні диски збільшеного діаметра. Вони також отримали покриття з карбіду вольфраму. Карбон-керамічні гальма доступні в якості опції.

Не обійшли дизайнери стороною і колісні диски. За замовчуванням машина взута у 20-дюймові колеса Taycan Turbo s Aero Design з ексклюзивною матовою чорною обробкою. 21-дюймові колеса RS Spyder Design доступні в якості опції.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo ззовні майже не відрізняється від універсала в кросоверному вигляді. Серед видимих відмінностей - пофарбований в колір кузова задній спойлер, а також відсутні накладки на колісних арках. Кліренс також трохи зменшився.

Sport Turismo також зберіг скляний дах і спеціальні вушка для кріплення велосипедної стійки в задній частині автомобіля. Рейлінги на даху і абсолютно новий панорамний дах з регульованим освітленням, що дозволяє регулювати прозорість скла, будуть доступні в якості опції.

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