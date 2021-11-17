Для спорта и холодильников: Porsche показала сразу две новые версии электромобиля Taycan

Компания Porsche представила городскую версию универсала Taycan Sport Turismo без внедорожного обвеса. Также теперь и для лифтбэка, и для универсала доступно исполнение GTS, которое займет место в иерархии компании между Taycan 4 и Turbo.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
В Porsche версию GTS называют оптимальным сочетанием производительности и роскоши. Taycan GTS выдает 590 л.с. Независимо от типа кузова, модель разгоняется с места до 100 км/ч за 3,6 секунды.
На сегодняшний день в Украине установлена одна такая зарядная станция, услуги которой для владельцев Taycan бесплатны. Именно на ней мы заряжались в ходе тест-драйва РБК-Украина Авто электрического Porsche Taycan 4S.
Красные шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние тормозные суппорты были позаимствованы у Taycan 4S. Но в отличие от 4S, на новинке уставлены тормозные диски увеличенного диаметра. Они также получили покрытие из карбида вольфрама. Карбон-керамические тормоза доступны в качестве опции.
Sport Turismo также сохранил стеклянную крышу и специальные проушины для крепления велосипедной стойки в задней части автомобиля. Рейлинги на крыше и совершенно новая панорамная крыша с регулируемым освещением, позволяющая регулировать прозрачность стекла, будут доступны в качестве опции.
Ранее мы писали, что Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями. Цель – максимально отсрочить прекращение производства машин с двигателями внутреннего сгорания.
Также сообщалось, что флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS показал рекордный запас хода. Электрическому седану под силу преодолеть 679 км.