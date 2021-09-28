RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Творець української Мівіни має намір завоювати Європу своїми електромобілями

Автор: Олександр Мороз

Компанія VinFast заснована першим доларовим мільярдером В'єтнаму Фам Нят Вионгом, який свій перший великий капітал зробив в Україні – на виробництві локшини швидкого приготування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VietnamPlus.

Створений у 2017-му автомобільний бренд Vinfast продав на батьківщині торік майже 30 тисяч машин. Це немало. На цей момент марка представлена тільки у В'єтнамі, у виробничу лінійку входять три моделі: седан Lux A2.0, кросовер Lux SA2.0 і маленький хетчбек Fadil. Перші дві моделі базуються на ліцензійних платформах колишніх BMW 5 Series (F10) і BMW X5 (F15).

Засновник VinFast Фам Нят Вионг

Проте, в'єтнамці анонсували відразу кілька електричних кросовера, які будуть поставлятися в тому числі на ринки Європи та США вже у наступному році. Першими європейськими країнами, в яких будуть продаватися в'єтнамські кросовери VF32 і VF33, стануть Німеччина і Франція.

VinFast VF32

Середньорозмірний VF32, що витягнувся в довжину до 4,75 метра, в топ-варіанті оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 408 сил і системою повного приводу. Батареї ємністю 90 кВт∙год досить, щоб проїхати без підзарядки до 500 км.

VinFast VF33

Флагман VF33 порівняємо за габаритами з BMW X7 (довжина-5120 мм) і укомплектований батареєю на 106 кВт∙ч.у список оснащення входять матричні світлодіодні фари, панорамний дах і величезний 15,4-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.

VinFast VF33

Обом новинкам обіцяні автопілоти другого і третього рівнів – залежно від комплектації на борту є комп'ютер Nvidia Drive Orin, лідари, 19 сенсорних датчиків і 14 камер, здатних виявляти об'єкти на відстані до 700 метрів.

Міхаель Лошеллер

Для просування своєї продукції на європейських ринках VinFast переманила до себе главу Opel Міхаеля Лошеллера – він перейшов на посаду виконавчого директора компанії.

Цікаво, що минулого року VinFast розробила власний електробус, який теж збирається пропонувати в інших країнах.

Нагадаємо, що компанія BMW вважає, що її електромобілі не потребують подальшого збільшення запасу ходу на одному заряді батареї. Швидко розвивається інфраструктура зарядних станцій робить це завдання зайвим.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили