Творець української Мівіни має намір завоювати Європу своїми електромобілями

Компанія VinFast заснована першим доларовим мільярдером В'єтнаму Фам Нят Вионгом, який свій перший великий капітал зробив в Україні – на виробництві локшини швидкого приготування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VietnamPlus.

Створений у 2017-му автомобільний бренд Vinfast продав на батьківщині торік майже 30 тисяч машин. Це немало. На цей момент марка представлена тільки у В'єтнамі, у виробничу лінійку входять три моделі: седан Lux A2.0, кросовер Lux SA2.0 і маленький хетчбек Fadil. Перші дві моделі базуються на ліцензійних платформах колишніх BMW 5 Series (F10) і BMW X5 (F15).

Засновник VinFast Фам Нят Вионг

Проте, в'єтнамці анонсували відразу кілька електричних кросовера, які будуть поставлятися в тому числі на ринки Європи та США вже у наступному році. Першими європейськими країнами, в яких будуть продаватися в'єтнамські кросовери VF32 і VF33, стануть Німеччина і Франція.

VinFast VF32

Середньорозмірний VF32, що витягнувся в довжину до 4,75 метра, в топ-варіанті оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 408 сил і системою повного приводу. Батареї ємністю 90 кВт∙год досить, щоб проїхати без підзарядки до 500 км.

VinFast VF33

Флагман VF33 порівняємо за габаритами з BMW X7 (довжина-5120 мм) і укомплектований батареєю на 106 кВт∙ч.у список оснащення входять матричні світлодіодні фари, панорамний дах і величезний 15,4-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.

VinFast VF33

Обом новинкам обіцяні автопілоти другого і третього рівнів – залежно від комплектації на борту є комп'ютер Nvidia Drive Orin, лідари, 19 сенсорних датчиків і 14 камер, здатних виявляти об'єкти на відстані до 700 метрів.

Міхаель Лошеллер

Для просування своєї продукції на європейських ринках VinFast переманила до себе главу Opel Міхаеля Лошеллера – він перейшов на посаду виконавчого директора компанії.

Цікаво, що минулого року VinFast розробила власний електробус, який теж збирається пропонувати в інших країнах.

Нагадаємо, що компанія BMW вважає, що її електромобілі не потребують подальшого збільшення запасу ходу на одному заряді батареї. Швидко розвивається інфраструктура зарядних станцій робить це завдання зайвим.