Создатель украинской Мивины намерен завоевать Европу своими электромобилями

Компания VinFast основана первым долларовым миллиардером Вьетнама Фам Нят Выонгом, который свой первый крупный капитал сколотил в Украине – на производстве лапши быстрого приготовления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VietnamPlus.

Созданный в 2017-м автомобильный бренд Vinfast продал на родине в прошлом году почти 30 тысяч машин. Это немало. На данный момент марка представлена только во Вьетнаме, в производственную линейку входят три модели: седан Lux A2.0, кроссовер Lux SA2.0 и маленький хэтчбек Fadil. Первые две модели базируются на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15).

Основатель VinFast Фам Нят Выонг

Тем не менее вьетнамцы анонсировали сразу несколько электрических кроссоверов, которые будут поставляться, в том числе, на рынки Европы и США уже в следующем году. Первыми европейскими странами, в которых будут продаваться вьетнамские кроссоверы VF32 и VF33, станут Германия и Франция.

VinFast VF32

Среднеразмерный VF32, вытянувшийся в длину до 4,75 метра, в топ-варианте оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 408 "сил" и системой полного привода. Батареи емкостью 90 кВт∙ч достаточно, чтобы проехать без подзарядки до 500 км.

VinFast VF33

Флагман VF33 сравним по габаритам с BMW X7 (длина — 5120 мм) и укомплектован батареей на 106 кВт∙ч. В список оснащения входят матричные светодиодные фары, панорамная крыша и огромный 15,4-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

VinFast VF33

Обеим новинкам обещаны автопилоты второго и третьего уровней – в зависимости от комплектации на борту имеются компьютер Nvidia Drive Orin, лидары, 19 сенсорных датчиков и 14 камер, способных обнаруживать объекты на расстоянии до 700 метров.

Михаэль Лошеллер

Для продвижения своей продукции на европейских рынках VinFast переманила к себе главу Opel Михаэля Лошеллера – он перешел на должность исполнительного директора компании.

Интересно, что в прошлом году VinFast разработала собственный электробус, который тоже собирается предлагать в других странах.

Напомним, что компания BMW считает, что ее электромобили не нуждаются в дальнейшем увеличении запаса хода на одном заряде батареи. Быстро развивающаяся инфраструктура зарядных станций делает эту задачу излишней.