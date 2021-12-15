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Собака водить Теслу: з'явилося неоднозначне відео з Tesla на автопілоті

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Середа 15 грудня 2021 12:30
Собака водить Теслу: з'явилося неоднозначне відео з Tesla на автопілоті Собака на водійському місці Tesla (Фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Вадим Добровольский

У TikTok з'явилося неоднозначне відео з Tesla на автопілоті: замість водія на місці водія сидить собака. Ролик вже викликав обурення користувачів соцмереж.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Electrek.

Ролик знято на дорозі в американському штаті Техас, він демонструє, як Tesla Model X рухається на автопілоті. Причому замість людини на водійському кріслі сидить собака, визираючи у відкрите вікно. На правому пасажирському кріслі нікого немає, а задні вікна затоновані, тому незрозуміло, чи є взагалі люди в салоні.

Автор ролика, блогер Блейк Мессік, стверджує, що зняв це відео випадково. Однак з урахуванням специфіки TikTok цей ролик, швидше за все, є постановочним й був знятий в розрахунку на те, що стане вірусним. Крім того, на перших кадрах тік-токер знімає свої кросівки з написом Sub 2 Blake ("підписуйтесь на Блейка"), що натякає на початковий намір використовувати ролик для просування.

Ролик вже викликав хвилю обурення в соціальних мережах. У Техасі подібні трюки можуть призвести до звинувачень у безрозсудному водінні. До того ж автору відео, відповідно до законів штату, можуть інкримінувати жорстоке поводження з тваринами при їх перевезенні - відповідна стаття є в місцевому законодавстві.

Нагадаємо, що автопілот Tesla сертифіковано за другим рівнем автономності відповідно до класифікації SAE International. Це означає, що під час руху водій повинен перебувати за кермом. При цьому штатна система Tesla, яка відстежує присутність людини за кермом, далека від досконалості - за допомогою нехитрих маніпуляцій електрокар може їздити зовсім без водія або, як в цьому випадку, з собакою на водійському місці.

Також повідомлялося, що у США Tesla Model S проїхала 700 тисяч кілометрів в Uber. Така відстань пройдено за 6 років роботи в таксі.

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