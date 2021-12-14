ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Життя з Uber: як виглядає Tesla Model S після 700 тисяч кілометрів в таксі

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 20:59
Життя з Uber: як виглядає Tesla Model S після 700 тисяч кілометрів в таксі Tesla Model S 70D з пробігом 424 тисячі миль (Фото: insideevs.com)
Автор: Олександр Мороз

Електрокар Tesla Model S 2015 випуску все своє життя пропрацював у таксі Uber в США. За 6 років він майже безпроблемно накатав майже 700 тисяч кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Життя з Uber: як виглядає Tesla Model S після 700 тисяч кілометрів в таксі

Після більш ніж столітнього панування двигунів внутрішнього згоряння, багато автомобілістів не поспішають пересідати на електрокари, побоюючись проблем з надійністю.

YouTube-блогер Брейден Карлсон виклав відеоролик з автомобілем свого друга. І це, безумовно, Tesla з найбільшим пробігом у світі. Принаймні, на сьогоднішній день. За шість років роботи в таксі Uber Tesla Model S 70D 2015 року народження накатала по одометру більше 424 тисяч миль (близько 682 тисяч кілометрів). І досі жива!

Життя з Uber: як виглядає Tesla Model S після 700 тисяч кілометрів в таксі

Звичайно, при такому солідному пробігу не обійшлося без ремонтів. Батарея, завжди викликає занепокоєння у власників електромобілів, витримала більше 400 000 кілометрів. Причому, нову поставили безкоштовно-компанія Tesla дає безстрокову гарантію на заводські акумулятори, без обмежень по пробігу.

На позначці в 611 550 км по одометру був замінений передній двигун. Задній же досі оригінальний. Крім того, були замінені кілька компонентів підвіски, а також компресор кондиціонера.

Тим не менш, ця Tesla все ще тримається і, схоже, успішно подолає позначку в мільйон кілометрів. Залишилося ж зовсім небагато.

Нагадаємо, що з'явилися перші фото і відео серійної версії електричного пікапа Tesla Cybertruck. Машину зняли на випробувальному полігоні компанії в Північній Каліфорнії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Tesla
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору