Життя з Uber: як виглядає Tesla Model S після 700 тисяч кілометрів в таксі

Електрокар Tesla Model S 2015 випуску все своє життя пропрацював у таксі Uber в США. За 6 років він майже безпроблемно накатав майже 700 тисяч кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Після більш ніж столітнього панування двигунів внутрішнього згоряння, багато автомобілістів не поспішають пересідати на електрокари, побоюючись проблем з надійністю.

YouTube-блогер Брейден Карлсон виклав відеоролик з автомобілем свого друга. І це, безумовно, Tesla з найбільшим пробігом у світі. Принаймні, на сьогоднішній день. За шість років роботи в таксі Uber Tesla Model S 70D 2015 року народження накатала по одометру більше 424 тисяч миль (близько 682 тисяч кілометрів). І досі жива!

Звичайно, при такому солідному пробігу не обійшлося без ремонтів. Батарея, завжди викликає занепокоєння у власників електромобілів, витримала більше 400 000 кілометрів. Причому, нову поставили безкоштовно-компанія Tesla дає безстрокову гарантію на заводські акумулятори, без обмежень по пробігу.

На позначці в 611 550 км по одометру був замінений передній двигун. Задній же досі оригінальний. Крім того, були замінені кілька компонентів підвіски, а також компресор кондиціонера.

Тим не менш, ця Tesla все ще тримається і, схоже, успішно подолає позначку в мільйон кілометрів. Залишилося ж зовсім небагато.

Нагадаємо, що з'явилися перші фото і відео серійної версії електричного пікапа Tesla Cybertruck. Машину зняли на випробувальному полігоні компанії в Північній Каліфорнії.