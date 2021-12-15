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Собака водит Теслу: появилось неоднозначное видео с Tesla на автопилоте

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Среда 15 декабря 2021 12:30
Собака водит Теслу: появилось неоднозначное видео с Tesla на автопилоте Собака на водительском месте Tesla (Фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Вадим Добровольский

В TikTok появилось неоднозначное видео с Tesla на автопилоте: вместо водителя на месте водителя сидит собака. Ролик уже вызвал негодование пользователей соцсетей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Ролик снят на дороге в американском штате Техас и демонстрирует, как Tesla Model X движется на автопилоте, причем вместо человека на водительском кресле сидит собака, выглядывая в открытое окно. На правом пассажирском кресле никого нет, а задние окна затонированы, поэтому непонятно, есть ли вообще люди в салоне.

Автор ролика, блогер Блейк Мессик, утверждает, что снял это видео случайно. Однако с учетом специфики TikTok этот ролик, скорее всего, является постановочным и был снят в расчете на то, что станет вирусным. Кроме того, на первых кадрах тик-токер снимает свои кроссовки с надписью Sub 2 Blake ("подписывайтесь на Блейка"), что намекает на изначальное намерение использовать ролик для продвижения.

Ролик уже вызвал волну возмущения в социальных сетях. В Техасе подобные трюки могут привести к обвинениям в безрассудном вождении. Вдобавок, автору видео, в соответствии с законами штата, могут инкриминировать жестокое обращение с животными при их перевозке - соответствующая статья есть в местном законодательстве.

Напомним, что автопилот Tesla сертифицирован по второму уровню автономности в соответствии с классификацией SAE International. Это означает, что во время движения водитель должен находиться за рулем. При этом штатная система Tesla, которая отслеживает присутствие человека за рулем, далека от совершенства - с помощью нехитріх манипуляций электрокар может ездить вовсе без водителя или, как в данном случае, с собакой на водительском месте.

Также сообщалось, что в США Tesla Model S проехала 700 тысяч километров в Uber. Такое расстояние пройдено за 6 лет работы в такси.

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