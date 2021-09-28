Електромобілі та гібриди в Європі за продажами вперше обігнали дизельні автомобілі

У серпні 2021 року електромобілям і гібридам в Європі вдалося зайняти 21% ринку нових автомобілів, випередивши дизельні машини, продажі яких склали 20 відсотків від загального числа проданих авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JATO.

Серпень 2021 року став першим місяцем, коли електричні та плагін-гібридні автомобілі продавалися краще, ніж дизельні. Що стосується бензинових автомобілів, то вони як і раніше складають найбільшу частку європейських продажів – 56%.

З січня по серпень 2021 року електромобілі та плагін-гібриди розійшлися в Європі тиражем 1,32 мільйона одиниць в порівнянні зі скромними 158 300 екземплярами за той же період 2020 року. Серед електромобілів лідером з продажу є Volkswagen ID.3, на другому місці-Tesla Model 3, а на третьому – Volkswagen ID.4.

Серед плагін-гібридів лідирує кросовер Ford Kuga, також в трійці лідерів з продажу гібридні Mercedes GLC і BMW 3-Series PHEV. Загальний обсяг ринку з січня по серпень 2021 року в Європі склав 8 095 419 зареєстрованих автомобілів, за аналогічний період минулого року було продано 7 192 839 машин.

Dacia Sandero залишається найбільш продаваним автомобілем в Європі другий місяць поспіль, на другому місці - Volkswagen Golf. Toyota Yaris, Dacia Duster і Volkswagen T-Roc замикають п'ятірку лідерів з продажу. Дивно, але довгожитель ринку, компактний Fiat 500, займає шосте місце в європейських продажах.

Нагадаємо, рамні пікапи та позашляховики Toyota отримають єдину платформу. У Toyota підтвердили, що нові покоління рамних Tacoma, 4Runner, Hilux і Fortuner уніфікують.

Також повідомлялося, що Mercedes-Benz і концерн Stellantis будуть спільно випускати батареї для електромобілів. Спільне підприємство ACC (Automotive Cells Company) раніше було створено концерном Stellantis спільно з TotalEnergies.