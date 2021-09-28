Всі на одне обличчя: рамні пікапи і позашляховики Toyota отримають єдину платформу

Японський автовиробник Toyota переводить всі свої рамні "повнопривідники" на загальну платформу під назвою Toyota Next Generation Architecture (TNGA). Первістками такої уніфікації стали створені на єдиному шасі позашляховик Land Cruiser 300 і повнорозмірний пікап Tundra.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor Trend.

Обидва автомобілі отримали конструктивно схожу раму сходового типу та однакову схему підвісок. Також уніфіковано силовий агрегат у складі 3,4-літрового турбованого V6 і 10-ступінчастої автоматичної коробки передач.

У Toyota підтвердили, що нові покоління рамних Tacoma, 4Runner, Hilux і Fortuner підуть тим же шляхом. Єдина рама, загальна конструкція і компоненти підвіски, а також спільне використання силових агрегатів дозволяють істотно економити ресурси та час при виробництві.

Створення уніфікованого шасі дозволить також створювати гібридні та електричні модифікації широкої лінійки позашляховиків і пікапів. Ці принципи також працюватимуть при налаштуванні систем активної безпеки, асистентів при водінні по бездоріжжю та ін. Так що нове покоління пікапів Tacoma і Hilux можуть отримати серйозний арсенал електронних помічників, які ми зустрічали на новому Toyota Land Cruiser 300.

Нагадаємо, Mercedes-Benz і концерн Stellantis будуть спільно випускати батареї для електромобілів. Спільне підприємство ACC (Automotive Cells Company) раніше було створено концерном Stellantis спільно з TotalEnergies.

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