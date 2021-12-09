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Зі швидкістю 130 км/год: в Україні починається будівництво першого платного автобану

Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України оголосив про старт реалізації державно-приватного партнерства в рамках проекту будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець – Броди – Рівне. Це буде перший платний автобан в Україні.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Кабміну.

"Будівництво концесійного автобану - один з найбільш очікуваних проектів для країни. Відсутність таких доріг протягом 30 років – це "економічний злочин" проти держави Україна. "Краковець-Броди-Рівне" має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Маємо якнайшвидше розпочати його реалізацію", - підкреслив глава уряду Денис Шмигаль.

Своєю чергою, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що за маршрутом проекту завершено збір інформації, зроблені виміри інтенсивності руху і розроблені три варіанти проходження траси.

В ході обговорення були представлені основні параметри проекту "Краковець-Броди-Рівне". Протяжність дороги складе близько 280 кілометрів, а час проїзду маршруту згідно з прогнозом зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин.

Дорога розрахована на швидкість 130 км/год, а реалізація проекту передбачена в три етапи. Перші роботи повинні початися в наступному році.

Нагадаємо, що у США стався курйозний випадок: при зйомці реклами автопілота Tesla електромобіль потрапив у велику аварію. Цікаво, що ДТП сталося п'ять років тому, всі подробиці інциденту трималися в секреті.

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