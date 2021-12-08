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Камера, мотор, аварія: Tesla зіштовхнулася з дорожньою огорожею під час зйомок реклами автопілота

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Середа 08 грудня 2021 16:52
Камера, мотор, аварія: Tesla зіштовхнулася з дорожньою огорожею під час зйомок реклами автопілота Фото: логотип Tesla (popularmechanics.com)
Автор: Константин Широкун

У США стався курйозний випадок: при зйомці реклами автопілота Tesla електромобіль потрапив у велику аварію. Цікаво, що ДТП сталося п'ять років тому, всі подробиці інциденту трималися в секреті.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Метою реклами було розкрити всі переваги на той час інноваційної системи автономного водіння власної розробки. Але перший же дубль закінчився неприємною подією: електромобіль зіткнувся з дорожньою огорожею, при цьому втративши можливість до пересування своїм ходом.

За задумом режисерів рекламного ролика, Tesla на автопілоті повинна була самостійно проїхати по вулицях, дотримуючись розмітки, змінюючи ряди і слухаючись світлофорів. За підсумком поїздки електромобіль паркувався біля офісу компанії без чиєїсь допомоги. Рекламні слогани у відео обіцяли, що машина самостійно вибирає оптимальний маршрут, відштовхуючись від дорожньої ситуації. Але за фактом електромобіль пересувався по заздалегідь завантаженому маршруту у вбудованій навігаційній системі.

Нагадаємо, що Volvo запропонувала для своїх електрокарів оновлення в стилі Tesla. Нова прошивка дозволяє отримати відчутну надбавку потужності і крутного моменту.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі моделі Toyota, які першими отримають інноваційні твердотільні батареї. Нова розробка з'явиться на гібридах компанії.

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