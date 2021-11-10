ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Skoda розкрила деталі інтер'єру нового бюджетного седана Slavia

Новость на русском →
Середа 10 листопада 2021 10:00
Skoda розкрила деталі інтер'єру нового бюджетного седана Slavia Фото: Skoda Slavia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Skoda продовжує тизерну кампанію компактного седана Slavia. Автомобіль, спочатку створювався для індійського ринку, офіційно представлять публіці наступного тижня, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Представлена на зображенні піборная панель Slavia багато в чому повторює торпедо хетчбека Fabia. Незважаючи на свою заявлену бюджетність, седан отримав досить сучасний інтер'єр в дусі дизайну Scala і Octavia.

Skoda розкрила деталі інтер'єру нового бюджетного седана SlaviaSkoda заявляє, що сенсорний екран інформаційно-розважальної системи матиме діагональ до 10 дюймів, що перевершує 9,2-дюймовий екран Fabia і відповідає більшій Octavia. На скетчі ми також можемо бачити 10,25-дюймову цифрову комбінацію приладів за характерним двухспицевим рульовим колесом.

Серед інших видимих деталей-круглі вентиляційні отвори, розділені горизонтальною окантовкою, і кришка з логотипом Skoda. Також в салоні варто очікувати появу деяких рішень концепції Simply Clever, запозичених у інших моделей Skoda.

Skoda розкрила деталі інтер'єру нового бюджетного седана SlaviaSlavia буде базуватися на платформі MQB-A0-IN, розробленій Skoda для індійського ринку. Автовиробник підтвердив, що в лінійку двигунів Slavia увійдуть трициліндровий 1,0 TSI потужністю 113 к.с. в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач, а також 1,5-літровий турбомотор потужністю 148 к.с., який буде опціонально пропонуватися з семиступінчастою роботизованою коробкою передач DSG.

Нагадаємо, що у сегменті компактних кросоверів незабаром з'явиться незвичайний гравець з Італії. Нову машину назвуть Tonale.

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz потрапив у новий "дизельний" скандал. На думку експертів, норми викидів занижувалися в п'ять разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору