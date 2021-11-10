Skoda розкрила деталі інтер'єру нового бюджетного седана Slavia

Skoda продовжує тизерну кампанію компактного седана Slavia. Автомобіль, спочатку створювався для індійського ринку, офіційно представлять публіці наступного тижня, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Представлена на зображенні піборная панель Slavia багато в чому повторює торпедо хетчбека Fabia. Незважаючи на свою заявлену бюджетність, седан отримав досить сучасний інтер'єр в дусі дизайну Scala і Octavia.

Skoda заявляє, що сенсорний екран інформаційно-розважальної системи матиме діагональ до 10 дюймів, що перевершує 9,2-дюймовий екран Fabia і відповідає більшій Octavia. На скетчі ми також можемо бачити 10,25-дюймову цифрову комбінацію приладів за характерним двухспицевим рульовим колесом.

Серед інших видимих деталей-круглі вентиляційні отвори, розділені горизонтальною окантовкою, і кришка з логотипом Skoda. Також в салоні варто очікувати появу деяких рішень концепції Simply Clever, запозичених у інших моделей Skoda.

Slavia буде базуватися на платформі MQB-A0-IN, розробленій Skoda для індійського ринку. Автовиробник підтвердив, що в лінійку двигунів Slavia увійдуть трициліндровий 1,0 TSI потужністю 113 к.с. в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач, а також 1,5-літровий турбомотор потужністю 148 к.с., який буде опціонально пропонуватися з семиступінчастою роботизованою коробкою передач DSG.

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