Skoda раскрыла детали интерьера нового бюджетного седана Slavia

Skoda продолжает тизерную кампанию компактного седана Slavia. Автомобиль, изначально создававшийся для индийского рынка, официально представят публике на следующей неделе, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Представленная на изображении пиборная панель Slavia во многом повторяет торпедо хэтчбека Fabia. Несмотря на свою заявленную бюджетность, седан получил довольно современный интерьер в духе дизайна Scala и Octavia.

Skoda заявляет, что сенсорный экран информационно-развлекательной системы будет иметь диагональ до 10 дюймов, что превосходит 9,2-дюймовый экран Fabia и соответствует более крупной Octavia. На скетче мы также можем видеть 10,25-дюймовую цифровую комбинацию приборов за характерным двухспицевым рулевым колесом.

Среди других видимых деталей – круглые вентиляционные отверстия, разделенные горизонтальной окантовкой, и крышка с логотипом Skoda. Также в салоне стоит ожидать появление некоторых решений концепции Simply Clever, позаимствованных у других моделей Skoda.

Slavia будет базироваться на платформе MQB-A0-IN, разработанной Skoda для индийского рынка. Автопроизводитель подтвердил, что в линейку двигателей Slavia войдут трехцилиндровый 1,0 TSI мощностью 113 л.с. в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, а также 1,5-литровый турбомотор мощностью 148 л.с., который будет опционально предлагаться с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач DSG.

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