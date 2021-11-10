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Skoda раскрыла детали интерьера нового бюджетного седана Slavia

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Среда 10 ноября 2021 10:00
Skoda раскрыла детали интерьера нового бюджетного седана Slavia Фото: Skoda Slavia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Skoda продолжает тизерную кампанию компактного седана Slavia. Автомобиль, изначально создававшийся для индийского рынка, официально представят публике на следующей неделе, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Представленная на изображении пиборная панель Slavia во многом повторяет торпедо хэтчбека Fabia. Несмотря на свою заявленную бюджетность, седан получил довольно современный интерьер в духе дизайна Scala и Octavia.

Skoda раскрыла детали интерьера нового бюджетного седана SlaviaSkoda заявляет, что сенсорный экран информационно-развлекательной системы будет иметь диагональ до 10 дюймов, что превосходит 9,2-дюймовый экран Fabia и соответствует более крупной Octavia. На скетче мы также можем видеть 10,25-дюймовую цифровую комбинацию приборов за характерным двухспицевым рулевым колесом.

Среди других видимых деталей – круглые вентиляционные отверстия, разделенные горизонтальной окантовкой, и крышка с логотипом Skoda. Также в салоне стоит ожидать появление некоторых решений концепции Simply Clever, позаимствованных у других моделей Skoda.

Skoda раскрыла детали интерьера нового бюджетного седана SlaviaSlavia будет базироваться на платформе MQB-A0-IN, разработанной Skoda для индийского рынка. Автопроизводитель подтвердил, что в линейку двигателей Slavia войдут трехцилиндровый 1,0 TSI мощностью 113 л.с. в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, а также 1,5-литровый турбомотор мощностью 148 л.с., который будет опционально предлагаться с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач DSG.

Напомним, что в сегменте компактных кроссоверов вскоре появится необычный игрок из Италии. Новую машину назовут Tonale.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz попал в новый "дизельный" скандал. По мнению экспертов, нормы выбросов занижались в пять раз.

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