Компании Skoda поручили создавать бюджетные машины для всего концерна Volkswagen

Skoda получила полный контроль над компактной платформой MQB-A0. Чешской компании поручили создавать на ее базе машины и для других брендов концерна Volkswagen Group.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Это решение руководства концерна стало следующим шагом после того, как чешский автопроизводитель занялся разработкой специализированной платформы MQB-A0-IN для индийского рынка. На ее базе построен новый компактный кроссовер Skoda Kushaq.

Актуальная версия платформы MQB-A0 лежит в основе Volkswagen Polo и T-Cross, Audi A1 Sportback, Seat Arona и Ibiza, а также Skoda Fabia, Kamiq и Scala. Volkswagen Group указывает на независимые исследования рынка, согласно которым поставки автомобилей с ДВС в азиатском регионе за следующие десять лет вырастут до 7,5 миллионов штук.

Опыт Skoda в сегментах компактных массовых автомобилей будет использован для нацеливания новых моделей на растущие рынки. Немецкий концерн убежден, что благодаря новой стратегии по использованию простой платформы удастся достичь экономии, что в свою очередь позволит брендам предлагать новые продукты по конкурентоспособным ценам.

В результате фокусировки чешской компании на машинах с "тележкой" MQB-A0 будут созданы сотни новых рабочих мест, многие из которых возникнут в техническом отделе Skoda. Ожидается, что большинство этих должностей будет заполнено новыми сотрудниками.

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