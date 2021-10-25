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Skoda відмовиться від масового універсалу: всьому виною норми викидів

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Понеділок 25 жовтня 2021 13:20
Skoda відмовиться від масового універсалу: всьому виною норми викидів Фото: Skoda Fabia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чеський автовиробник відмовляється від виробництва Skoda Fabia Combi нового покоління, незважаючи на офіційну заяву генерального директора Skoda Томаса Шефера в грудні минулого року. Цей крок повинен допомогти Skoda дотримуватися суворих стандартів викидів в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto.Cz.

Керівництво Skoda відправило своїм співробітникам лист, в якому оголошувало про скасування старту виробництва Fabia Combi і пояснювало причини такого рішення.

"Надзвичайно суворий стандарт викидів Євро-7 значно прискорив процес переходу промисловості до електромобілів", - йдеться в листі. "Таким чином, нам потрібно не тільки виробляти більше електромобілів, але і розпрощатися з деякими продуктами з ДВС швидше, ніж ми планували раніше. Тому ми вирішили послідовно інвестувати в майбутнє і відмовитися від випуску Fabia Combi".

Skoda відмовиться від масового універсалу: всьому виною норми викидівМожна сміливо заявити, що Skoda це рішення далося нелегко, тому що на Fabia Combi припадало близько 34% загальних продажів моделі. Раніше повідомлялося, що модель надійде у виробництво на заводі в Квасинах з 2023 року. В якості альтернативи Skoda запропонує своїм шанувальникам хетчбек Scala, або ж невеликий кросовер Kamiq.

Нагадаємо, що Porsche по потужності наздогнала DeLorean з "Назад в майбутнє". Сумарна потужність європейської та Північноамериканської мереж зарядних станцій Porsche перевищила 1,21 гігават.

Раніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.

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