ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Skoda откажется от массового универсала: всему виной ужесточение норм выбросов

Новина українською →
Понедельник 25 октября 2021 13:20
Skoda откажется от массового универсала: всему виной ужесточение норм выбросов Фото: Skoda Fabia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чешский автопроизводитель отказывается от производства Skoda Fabia Combi нового поколения, несмотря на официальное заявление генерального директора Skoda Томаса Шефера в декабре прошлого года. Этот шаг должен помочь Skoda соблюдать строгие стандарты выбросов в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto.Cz.

Руководство Skoda отправило своим сотрудникам письмо, в котором объявляло об отмене старта производства Fabia Combi и объясняло причины такого решения.

"Чрезвычайно строгий стандарт выбросов Евро-7 значительно ускорил процесс перехода промышленности к электромобилям", - говорится в письме. "Таким образом, нам нужно не только производить больше электромобилей, но и распрощаться с некоторыми продуктами с ДВС быстрее, чем мы планировали ранее. Поэтому мы решили последовательно инвестировать в будущее и отказаться от выпуска Fabia Combi".

Skoda откажется от массового универсала: всему виной ужесточение норм выбросовМожно смело заявить, что Skoda это решение далось нелегко, потому что на Fabia Combi приходилось около 34% общих продаж модели. Ранее сообщалось, что модель поступит в производство на заводе в Квасинах с 2023 года. В качестве альтернативы Skoda предложит своим поклонникам хэтчбек Scala, или же небольшой кроссовер Kamiq.

Напомним, что Porsche по мощности догнала DeLorean из "Назад в будущее". Суммарная мощность европейской и североамериканской сетей зарядочных станций Porsche превысила 1,21 гигаватт.

Ранее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения