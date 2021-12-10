Серійна версія Tesla Cybertruck: оприлюднені перші фото

З'явилися перші фото та відео серійної версії електричного пікапа Tesla Cybertruck. Машину зафільмували на випробувальному полігоні компанії у Північній Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал Chile Al100.

У Мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано електричний пікап Tesla Cybertruck у конфігурації, яка максимально близька до серійної. Ролик опубліковано 10 грудня, зйомка велася з дрону над випробувальним полігоном Tesla на заводі компанії у Фрімонті (Північна Каліфорнія, США).

На те, що на відео максимально близька до серійного виробництва, конфігурація, вказують два моменти. Це зовнішні дзеркала заднього виду та склоочисник лобового скла.

Спочатку компанія планувала оснастити Cybertruck лазерними склоочисниками, на які навіть отримала патент, але тепер, як бачимо, вирішено повернутися до традиційнішої конструкції. На лобовому склі поміченого пікапа встановлено один масивний склоочисник.

Також помітно, що у порівнянні з ранніми прототипами панель даху стала довшою, а колеса мають більш приземлений дизайн. А спереду - модифікована головна оптика у вигляді двох світлодіодних смужок.

А ось дверні ручки на машині відсутні, хоча раніше стало відомо, що у серійної версії вони будуть. Тому можна зробити висновок, що пікап все ще перебуває на стадії доведення.

Cybertruck був вперше представлений у 2019 році і його серійне виробництво досі не розпочалося. Більше того – старт випуску постійно відкладається і, за останньою інформацією від компанії, розпочнеться у 2023 році.

Серед причин затримок Ілон Маск раніше назвав дефіцит напівпровідників, вузькі місця в ланцюжку поставок, збільшення попиту на пікап та необхідність значних інфестицій у будівництво заводу в Остіні, штат Техас, де і буде вироблятися пікап. Але тепер, принаймні, зрозуміло, що Cybertruck поступово наближається до серійного виробництва, набуваючи закінченого вигляду.

Нагадаємо, раніше Tesla заявила, що топ-версія Cybertruck матиме чотири мотори замість трьох раніше. При цьому від базової одномоторної версії компанія, не виключено, відмовиться.