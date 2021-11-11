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З серцем ворога: Porsche 911 оснастили двигуном від Tesla

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Четвер 11 листопада 2021 10:16
З серцем ворога: Porsche 911 оснастили двигуном від Tesla Фото: Porsche 911 (electricgt.com)
Автор: Константин Широкун

На виставці SEMA світ побачив електрифікований спорткар Porsche 911 в кузові з індексом 964. Тюнінг виконала компанія Electric GT. Свою електричну силову установку компанія назвала eGT913.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Трансмісія eGT913 складається з електродвигуна Tesla потужністю 436 к.с. і максимальним крутним моментом в 448 Нм, блоку управління і тягової батареї. "Крафтовий" акумулятор Electric GT ємністю 47 кВт·год з рідинним охолодженням розділений на дві частини.

З серцем ворога: Porsche 911 оснастили двигуном від TeslaПоловинка батареї розмістилася в багажнику, другу її частину встановили в задньому звисі. 400-вольтова бортова система оснащена бортовим зарядним пристроєм потужністю 6,6 кВт. На одному заряді батареї спорткар зможе проїжджати близько 250 км.

З серцем ворога: Porsche 911 оснастили двигуном від TeslaКомпанія Electric GT оцінила набір для переобладнання класичного купе в 55 тисяч доларів. Нова силова установка трохи збільшила вагу машини, але одночасно з цим поліпшила розподіл ваги по осях. Тепер це співвідношення становить 45/55.

З серцем ворога: Porsche 911 оснастили двигуном від TeslaНагадаємо, що BMW навчить корів заряджати електромобілі. Автовиробник спільно з California Bioenergy (CalBio) видобуватиме електроенергію.

Раніше стало відомо, що Mazda анонсувала прем'єру CX-50. Машину побудують на тій же платформі, яку вже застосували на Mazda3 і CX-30.

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