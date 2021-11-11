С сердцем врага: Porsche 911 оснастили двигателем от Tesla

На выставке SEMA мир увидел электрифицированный спорткар Porsche 911 в кузове с индексом 964. Тюнинг выполнила компания Electric GT. Свою электрическую силовую установку компания назвала eGT913.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Трансмиссия eGT913 состоит из электродвигателя Tesla мощностью 436 л.с. и максимальным крутящим моментом в 448 Нм, блока управления и тяговой батареи. "Крафтовый" аккумулятор Electric GT емкостью 47 кВт·ч с жидкостным охлаждением разделен на две части.

Половинка батареи разместилась в багажнике, вторую ее часть установили в заднем свесе. 400-вольтовая бортовая система оснащена бортовым зарядным устройством мощностью 6,6 кВт. На одном заряде батареи спорткар сможет проезжать около 250 км.

Компания Electric GT оценила набор для переделки классического купе в 55 000 долларов. Новая силовая установка немного увеличила вес машины, но одновременно с этим улучшила развесовку по осям. Теперь это соотношение составляет 45/55.

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