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С сердцем врага: Porsche 911 оснастили двигателем от Tesla

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Четверг 11 ноября 2021 10:16
С сердцем врага: Porsche 911 оснастили двигателем от Tesla Фото: Porsche 911 (electricgt.com)
Автор: Константин Широкун

На выставке SEMA мир увидел электрифицированный спорткар Porsche 911 в кузове с индексом 964. Тюнинг выполнила компания Electric GT. Свою электрическую силовую установку компания назвала eGT913.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Трансмиссия eGT913 состоит из электродвигателя Tesla мощностью 436 л.с. и максимальным крутящим моментом в 448 Нм, блока управления и тяговой батареи. "Крафтовый" аккумулятор Electric GT емкостью 47 кВт·ч с жидкостным охлаждением разделен на две части.

С сердцем врага: Porsche 911 оснастили двигателем от TeslaПоловинка батареи разместилась в багажнике, вторую ее часть установили в заднем свесе. 400-вольтовая бортовая система оснащена бортовым зарядным устройством мощностью 6,6 кВт. На одном заряде батареи спорткар сможет проезжать около 250 км.

С сердцем врага: Porsche 911 оснастили двигателем от TeslaКомпания Electric GT оценила набор для переделки классического купе в 55 000 долларов. Новая силовая установка немного увеличила вес машины, но одновременно с этим улучшила развесовку по осям. Теперь это соотношение составляет 45/55.

С сердцем врага: Porsche 911 оснастили двигателем от TeslaНапомним, что BMW научит коров заряжать электромобили. Автопроизводитель совместно с California Bioenergy (CalBio) будет добывать электроэнергию.

Ранее стало известно, что Mazda анонсировала премьеру CX-50. Машину построят на той же платформе, которую уже применили на Mazda3 и CX-30.

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