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У сегменті компактних кросоверів незабаром з'явиться незвичайний гравець із Італії

Автор: Константин Широкун

Генеральний директор Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато підтвердив, що автовиробник працює над новим кросовером В-класу. Новинка буде на сходинку нижче раніше анонсованого кросовера Tonale в сімейній ієрархії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autonews.

Повідомлення про новий кросовер В-класу від Alfa Romeo вперше з'явилися в квітні 2021 року. Під час круглого столу з британськими журналістами минулого тижня Імпарато заявив, що італійському автовиробнику потрібна нова модель, щоб на належному рівні конкурувати з Mini.

"З новим продуктом я зможу на рівних боротися проти Mini", - сказав Імпарато. "Преміум - це не питання розміру автомобіля. Я переконаний, що якщо я хочу убезпечити Alfa Romeo від збитків через 10 років, я повинен мати в арсеналі моделі в найбільших сегментах автомобільного ринку", - сказав він.

Подробиці про авто обмежені, але за деякими даними машина отримає ім'я Brennero на честь гірського перевалу в Північній Італії. "Сегмент C-SUV в Європі становить від 2,5 до 3 мільйонів автомобілів на рік в Європі", - сказав він. "Сегмент B-SUV-це 2 мільйони машин. Якою б не була ваша частка на ринку, вона має величезний вплив на обсяг ваших продажів".

Нагадаємо, що українська електрична Вантажівка за 16 тисяч доларів піде в серію в наступному році. Машина отримає кілька варіантів кузова.

Раніше стало відомо, що BMW почала випускати автомобілі без сенсорних екранів. Серед порушених "інновацією" автомобілів називаються моделі 3-серії, 4-сериии кросовери марки.

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Автомобільний ринок