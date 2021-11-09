В сегменте компактных кроссоверов вскоре появится необычный игрок из Италии

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато подтвердил, что автопроизводитель работает над новым кроссовером В-класса. Новинка будет на ступеньку ниже ранее анонсированного кроссовера Tonale в семейной иерархии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autonews.

Сообщения о новом кроссовере В-класса от Alfa Romeo впервые появились в апреле 2021 года. Во время круглого стола с британскими журналистами на прошлой неделе Импарато заявил, что итальянскому автопроизводителю нужна новая модель, чтобы на должном уровне конкурировать с Mini.

"С новым продуктом я смогу на равных сражаться против Mini", - сказал Импарато. "Премиум – это не вопрос размера автомобиля. Я убежден, что если я хочу обезопасить Alfa Romeo от убытков через 10 лет, я должен иметь в арсенале модели в крупнейших сегментах автомобильного рынка", - сказал он.

Подробности о новинке ограничены, но по некоторым данным машина получит имя Brennero в честь горного перевала в северной Италии. "Сегмент C-SUV в Европе составляет от 2,5 до 3 миллионов автомобилей в год в Европе", - сказал он. "Сегмент B-SUV – это 2 миллиона машин. Какой бы ни была ваша доля на рынке, она оказывает огромное влияние на объем ваших продаж".

Напомним, что украинский электрический грузовик за 16 тысяч долларов пойдет в серию в следующем году. Машина получит несколько вариантов кузова.

Ранее стало известно, что BMW начала выпускать автомобили без сенсорных экранов. Среди затронутых "инновацией" автомобилей называются модели 3-серии, 4-сериии кроссоверы марки.