В сегменте компактных кроссоверов вскоре появится необычный игрок из Италии

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато подтвердил, что автопроизводитель работает над новым кроссовером В-класса. Новинка будет на ступеньку ниже ранее анонсированного кроссовера Tonale в семейной иерархии.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autonews.
Сообщения о новом кроссовере В-класса от Alfa Romeo впервые появились в апреле 2021 года. Во время круглого стола с британскими журналистами на прошлой неделе Импарато заявил, что итальянскому автопроизводителю нужна новая модель, чтобы на должном уровне конкурировать с Mini.
"С новым продуктом я смогу на равных сражаться против Mini", - сказал Импарато. "Премиум – это не вопрос размера автомобиля. Я убежден, что если я хочу обезопасить Alfa Romeo от убытков через 10 лет, я должен иметь в арсенале модели в крупнейших сегментах автомобильного рынка", - сказал он.
Напомним, что украинский электрический грузовик за 16 тысяч долларов пойдет в серию в следующем году. Машина получит несколько вариантов кузова.
Ранее стало известно, что BMW начала выпускать автомобили без сенсорных экранов. Среди затронутых "инновацией" автомобилей называются модели 3-серии, 4-сериии кроссоверы марки.