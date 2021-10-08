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Седан Toyota Corolla отримав спецверсію на честь легендарної гоночної траси

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П'ятниця 08 жовтня 2021 10:20
Седан Toyota Corolla отримав спецверсію на честь легендарної гоночної траси
Автор: Константин Широкун

Toyota представила спеціальний пакет оснащення Nürburgring для сімейного седана Corolla. Спеціальна версія доступна виключно для покупців в Таїланді.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Toyota Thailand.

Таким чином в компанії вирішили відсвяткувати перемогу моделі другий рік поспіль в 24-годинній гонці на витривалість ADAC Total 24h-Race Nürburgring в категорії Super Production 3.

Седан Toyota Corolla отримав спецверсію на честь легендарної гоночної трасиСедан у версії Nürburgring отримав нову решітку радіатора, свій передній бампер, бічні спідниці нової форми, спойлер на кришці багажника і пр. Логотип Nürburgring 24hours оселився на передніх крилах.

На цьому список доопрацювань не закінчується. На седан встановлюється комплект занижених спортивних пружин і новий блок управління дросельною заслінкою, який скорочує час відгуку мотора при натисканні на педаль акселератора.

Седан Toyota Corolla отримав спецверсію на честь легендарної гоночної трасиПакет Nurburgring запропонований в якості опції для Corolla Altis Sport з атмосферним 1,8-літровим двигуном потужністю 138 к.с. крутний момент на передні колеса передається через безступінчатий варіатор.

Toyota Corolla Altis в лімітованій версії Nürburgring оцінена в 28 499-32 490 доларів США залежно від обраного пакета опцій.

Раніше повідомлялося, що Норвегія може ввести податок на електромобілі. Наступним урядом країни буде введена диференційована система оподаткування дорогих електромобілів.

Також ми писали, що Женевський міжнародний автосалон знову скасували через пандемію. Рішення про скасування заходу прийняли з урахуванням інтересів автовиробників.

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