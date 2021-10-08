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Седан Toyota Corolla получил спецверсию в честь легендарной гоночной трассы

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Пятница 08 октября 2021 10:20
Седан Toyota Corolla получил спецверсию в честь легендарной гоночной трассы Фото: Toyota Corolla Altis (toyota.co.th)
Автор: Константин Широкун

Toyota представила специальный пакет оснащения Nürburgring для семейного седана Corolla. Специальная версия доступна исключительно для покупателей в Таиланде.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Toyota Thailand.

Таким способом в компании решили отпраздновать победу модели второй год подряд в 24-часовой гонке на выносливость ADAC Total 24h-Race Nürburgring в категории Super Production 3.

Седан Toyota Corolla получил спецверсию в честь легендарной гоночной трассыСедан в версии Nürburgring получил новую решетку радиатора, свой передний бампер, боковые юбки новой формы, спойлер на крышке багажника и пр. Логотип Nürburgring 24Hours поселился на передних крыльях.

На этом список доработок не заканчивается. На седан устанавливается комплект заниженных спортивных пружин и новый блок управления дроссельной заслонкой, который сокращает время отклика мотора при нажатии на педаль акселератора.

Седан Toyota Corolla получил спецверсию в честь легендарной гоночной трассыПакет Nurburgring предложен в качестве опции для Corolla Altis Sport с атмосферным 1,8-литровым двигателем мощностью 138 л.с. Крутящий момент на передние колеса передается через бесступенчатый вариатор.

Toyota Corolla Altis в лимитированной версии Nürburgring оценена в 28 499 - 32 490 долларов США в зависимости от выбранного пакета опций.

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