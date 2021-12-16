Tesla все заперечує: смертельна аварія за участю електрокара марки паралізувала роботу таксопарку

Компанія Tesla не виявила жодних доказів технічної несправності електромобіля Model 3, за участю якого сталася фатальна аварія в Парижі. У ДТП, яке сталося минулими вихідними, загинув велосипедист.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Джерело в поліції повідомило: водій таксі Tesla Model 3, що знаходився в той момент не на службі, замість зупинки на червоне світло раптово набрав швидкість, збивши та потягнувши велосипедиста, який пізніше помер. За словами водія, він намагався зупинити некеровану машину, таранячи перешкоди.

Крім одного загиблого, в аварії постраждали ще 20 осіб, з них троє отримали важкі травми. Водій таксі затриманий за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.

У відповідь на запит французької влади компанія Tesla заявила, що смертельна аварія за участю таксі Tesla Model 3 в Парижі не була викликана технічною несправністю. На цей час точно невідомо, чи був включений в момент аварії автопілот.

Цікаво, що дослідницька група з Голландії оголосила, що зламала програмне забезпечення Tesla та отримали дані, які можуть допомогти слідчим.

Після фатальної аварії таксомоторна компанія G7, в якій працював обвинувачений водій, призупинила експлуатацію всіх 37 Tesla Model 3 у своєму парку до завершення розслідування цієї справи.

Торік Національне управління безпеки дорожнього руху США почало офіційний розгляд сотень скарг на раптове прискорення електромобілів Tesla. Однак потім регулятор заявив, що не виявив ніяких дефектів, а аварії були викликані "неправильним натисканням педалі".

Нагадаємо, що глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що не збирається пропонувати будь-яку колірну палітру для пікапа Cybertruck. Принаймні, на старті продажів.