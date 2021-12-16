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Tesla все отрицает: смертельная авария с участием электрокара марки парализовала работу таксопарка

Автор: Александр Мороз

Компания Tesla не обнаружила никаких доказательств технической неисправности электромобиля Model 3, с участием которого произошла фатальная авария в Париже. В ДТП, случившемся в минувшие выходные, погиб велосипедист.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Источник в полиции сообщил: водитель такси Tesla Model 3, находившийся в тот момент не на службе, вместо остановки на красный свет внезапно набрал скорость, сбив и утащив велосипедиста, который позднее скончался. По словам водителя, он пытался остановить неуправляемую машину, тараня препятствия.

Помимо одного погибшего, в аварии пострадали еще 20 человек, из них трое получили тяжелые травмы. Водитель такси задержан по обвинению в непредумышленном убийстве.

В ответ на запрос французских властей компания Tesla заявила, что авария со смертельным исходом с участием такси Tesla Model 3 в Париже не была вызвана технической неисправностью. На данный момент точно неизвестно, был ли включен в момент аварии автопилот.

Интересно, что исследовательская группа из Голландии объявила, что взломала программное обеспечение Tesla и получила данные, которые могут помочь следователям.

После фатальной аварии таксомоторная компания G7, в которой работал обвиняемый водитель, приостановила эксплуатацию всех 37 Tesla Model 3 в своем парке до завершения расследования этого дела.

В прошлом году Национальное управление безопасности дорожного движения США начало официальное рассмотрение сотен жалоб на внезапное ускорение электромобилей Tesla. Однако потом регулятор заявил, что не обнаружил никаких дефектов, а аварии были вызваны "неправильным нажатием педали".

Напомним, что глава компании Tesla Илон Маск заявил, что не собирается предлагать какую-либо цветовую палитру для пикапа Cybertruck. По крайней мере, на старте продаж.

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