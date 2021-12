Tesla все заперечує: смертельна аварія за участю електрокара марки паралізувала роботу таксопарку

Компанія Tesla не виявила жодних доказів технічної несправності електромобіля Model 3, за участю якого сталася фатальна аварія в Парижі. У ДТП, яке сталося минулими вихідними, загинув велосипедист.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Джерело в поліції повідомило: водій таксі Tesla Model 3, що знаходився в той момент не на службі, замість зупинки на червоне світло раптово набрав швидкість, збивши та потягнувши велосипедиста, який пізніше помер. За словами водія, він намагався зупинити некеровану машину, таранячи перешкоди.

Крім одного загиблого, в аварії постраждали ще 20 осіб, з них троє отримали важкі травми. Водій таксі затриманий за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.

Paris taxi firm suspends use of Tesla Model 3:Paris’ leading taxi company G7 suspended the use of Tesla Model 3 cars in its fleet after an accident involving one of the vehicles over the weekend killed one person and injured 20 others. pic.twitter.com/6ZRrufYtSd