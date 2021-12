Tesla все отрицает: смертельная авария с участием электрокара марки парализовала работу таксопарка

Компания Tesla не обнаружила никаких доказательств технической неисправности электромобиля Model 3, с участием которого произошла фатальная авария в Париже. В ДТП, случившемся в минувшие выходные, погиб велосипедист.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Источник в полиции сообщил: водитель такси Tesla Model 3, находившийся в тот момент не на службе, вместо остановки на красный свет внезапно набрал скорость, сбив и утащив велосипедиста, который позднее скончался. По словам водителя, он пытался остановить неуправляемую машину, тараня препятствия.

Помимо одного погибшего, в аварии пострадали еще 20 человек, из них трое получили тяжелые травмы. Водитель такси задержан по обвинению в непредумышленном убийстве.

Paris taxi firm suspends use of Tesla Model 3:Paris’ leading taxi company G7 suspended the use of Tesla Model 3 cars in its fleet after an accident involving one of the vehicles over the weekend killed one person and injured 20 others. pic.twitter.com/6ZRrufYtSd