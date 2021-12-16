Tesla все отрицает: смертельная авария с участием электрокара марки парализовала работу таксопарка

Компания Tesla не обнаружила никаких доказательств технической неисправности электромобиля Model 3, с участием которого произошла фатальная авария в Париже. В ДТП, случившемся в минувшие выходные, погиб велосипедист.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Источник в полиции сообщил: водитель такси Tesla Model 3, находившийся в тот момент не на службе, вместо остановки на красный свет внезапно набрал скорость, сбив и утащив велосипедиста, который позднее скончался. По словам водителя, он пытался остановить неуправляемую машину, тараня препятствия.

Помимо одного погибшего, в аварии пострадали еще 20 человек, из них трое получили тяжелые травмы. Водитель такси задержан по обвинению в непредумышленном убийстве.

Paris taxi firm suspends use of Tesla Model 3:Paris’ leading taxi company G7 suspended the use of Tesla Model 3 cars in its fleet after an accident involving one of the vehicles over the weekend killed one person and injured 20 others. pic.twitter.com/6ZRrufYtSd — worldnews24u (@worldnews24u) December 15, 2021

В ответ на запрос французских властей компания Tesla заявила, что авария со смертельным исходом с участием такси Tesla Model 3 в Париже не была вызвана технической неисправностью. На данный момент точно неизвестно, был ли включен в момент аварии автопилот.

Интересно, что исследовательская группа из Голландии объявила, что взломала программное обеспечение Tesla и получила данные, которые могут помочь следователям.

После фатальной аварии таксомоторная компания G7, в которой работал обвиняемый водитель, приостановила эксплуатацию всех 37 Tesla Model 3 в своем парке до завершения расследования этого дела.

В прошлом году Национальное управление безопасности дорожного движения США начало официальное рассмотрение сотен жалоб на внезапное ускорение электромобилей Tesla. Однако потом регулятор заявил, что не обнаружил никаких дефектов, а аварии были вызваны "неправильным нажатием педали".

Напомним, что глава компании Tesla Илон Маск заявил, что не собирается предлагать какую-либо цветовую палитру для пикапа Cybertruck. По крайней мере, на старте продаж.