Самий незвичайний BMW: дебютував компактвен 2-Series Active Tourer другого покоління

BMW відсвяткувала офіційну прем'єру другої генерації компактвена 2-Series Active Tourer. Перше покоління, показане у 2014 році, розійшлося по світу тиражем майже півмільйона примірників. Новинка піде в серійне виробництво вже в лютому наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу BMW.

Як і інші свіжі моделі бренду, новинка отримала великі передні здвоєні решітки радіатора. Автомобіль зберіг колишній вигляд з деякими змінами - більш витонченою оптикою, візуально заниженим силуетом і ПР. у базовій комплектації машина оснащена 16-дюймовими колісними дисками, але за доплату клієнти можуть замовити диски розміром до 19 дюймів.

Інтер'єр новинки отримав багато елементів, знайомі нам по новій 5-Series і електричному кросоверу iX. Зокрема, на торпедо прописався 10,25-дюймовий дисплей щитка приладів, а також 10,7-дюймовий монітор інформаційно-розважальної системи. Інфотеймент забезпечили інтелектуальним персональним помічником, а також підтримкою мереж 5G.

У порівняння з попередником обсяг багажного відсіку збільшився на 90 літрів і за замовчуванням він готовий прийняти 470 літрів поклажі. Якщо скласти задній ряд крісел, то вантажний відсік збільшиться до 1455 літрів.

На старті продажів для BMW 2-Series Active Tourer буде доступно чотири варіанти силових агрегатів. "База" з індексом 218i оснащується 1,5-літровим бензиновим трициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 134 к.с. і 230 Нм крутного моменту.

Версія 220i обладнана тим же мотором, але зі збільшеною до 154 к. с. потужністю. Варіант з індексом 223i приводиться в рух 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 201 к.с. єдина дизельна версія 218d оснащена 2,0-літровим турбодизелем на 148 к. с. і 360 Нм.

Всі двигуни агрегатуються семиступінчастою роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням. Але варіанти 220i і 223i мають вбудований в КПП електродвигун, який тимчасово додає силовій установці до 19 к. с.

Наступного літа лінійка силових агрегатів поповниться парою плагін-гібридних варіантів. Їх гібридна силова установка складається з 1,5-літрової трициліндрової "бензинки" і електродвигуна, встановленого на задній осі. Сумарна віддача ДВС і електромотора - 242, або 326 к.с. в залежності від версії.

Обидва гібриди отримають захований під підлогу багажника тяговий акумулятор на 14,9 кВт•год, який дозволить компактвену проїхати на електротязі до 80 км.

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