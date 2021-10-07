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Самий незвичайний BMW: дебютував компактвен 2-Series Active Tourer другого покоління

Новость на русском →
Четвер 07 жовтня 2021 08:25
Самий незвичайний BMW: дебютував компактвен 2-Series Active Tourer другого покоління Фото: BMW 2-Series Active Tourer (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

BMW відсвяткувала офіційну прем'єру другої генерації компактвена 2-Series Active Tourer. Перше покоління, показане у 2014 році, розійшлося по світу тиражем майже півмільйона примірників. Новинка піде в серійне виробництво вже в лютому наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу BMW.

Самий незвичайний BMW: дебютував компактвен 2-Series Active Tourer другого поколінняЯк і інші свіжі моделі бренду, новинка отримала великі передні здвоєні решітки радіатора. Автомобіль зберіг колишній вигляд з деякими змінами - більш витонченою оптикою, візуально заниженим силуетом і ПР. у базовій комплектації машина оснащена 16-дюймовими колісними дисками, але за доплату клієнти можуть замовити диски розміром до 19 дюймів.

Самий незвичайний BMW: дебютував компактвен 2-Series Active Tourer другого поколінняІнтер'єр новинки отримав багато елементів, знайомі нам по новій 5-Series і електричному кросоверу iX. Зокрема, на торпедо прописався 10,25-дюймовий дисплей щитка приладів, а також 10,7-дюймовий монітор інформаційно-розважальної системи. Інфотеймент забезпечили інтелектуальним персональним помічником, а також підтримкою мереж 5G.

У порівняння з попередником обсяг багажного відсіку збільшився на 90 літрів і за замовчуванням він готовий прийняти 470 літрів поклажі. Якщо скласти задній ряд крісел, то вантажний відсік збільшиться до 1455 літрів.

Самий незвичайний BMW: дебютував компактвен 2-Series Active Tourer другого поколінняНа старті продажів для BMW 2-Series Active Tourer буде доступно чотири варіанти силових агрегатів. "База" з індексом 218i оснащується 1,5-літровим бензиновим трициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 134 к.с. і 230 Нм крутного моменту.

Самий незвичайний BMW: дебютував компактвен 2-Series Active Tourer другого поколінняВерсія 220i обладнана тим же мотором, але зі збільшеною до 154 к. с. потужністю. Варіант з індексом 223i приводиться в рух 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 201 к.с. єдина дизельна версія 218d оснащена 2,0-літровим турбодизелем на 148 к. с. і 360 Нм.

Всі двигуни агрегатуються семиступінчастою роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням. Але варіанти 220i і 223i мають вбудований в КПП електродвигун, який тимчасово додає силовій установці до 19 к. с.

Наступного літа лінійка силових агрегатів поповниться парою плагін-гібридних варіантів. Їх гібридна силова установка складається з 1,5-літрової трициліндрової "бензинки" і електродвигуна, встановленого на задній осі. Сумарна віддача ДВС і електромотора - 242, або 326 к.с. в залежності від версії.

Обидва гібриди отримають захований під підлогу багажника тяговий акумулятор на 14,9 кВт•год, який дозволить компактвену проїхати на електротязі до 80 км.

Раніше ми повідомляли, що китайці створюють найбільшу в світі мережу станцій по заміні батарей. Мета полягає в тому, щоб до 2025 року побудувати 5000 станцій по заміні акумуляторів по всьому Китаю.

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