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Самый необычный BMW: дебютировал компактвэн 2-Series Active Tourer второго поколения

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Четверг 07 октября 2021 08:25
Самый необычный BMW: дебютировал компактвэн 2-Series Active Tourer второго поколения Фото: BMW 2-Series Active Tourer (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

BMW отпраздновала официальную премьеру второй генерации компактвэна 2-Series Active Tourer. Первое поколение, показанное в 2014 году, разошлось по миру тиражом почти полмиллиона экземпляров. Новинка пойдет в серийное производство уже в феврале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу BMW.

Самый необычный BMW: дебютировал компактвэн 2-Series Active Tourer второго поколенияПодобно другим свежим моделям бренда, новинка получила решетку радиатора с укрупненными "ноздрями". Автомобиль сохранил прежний облик с некоторыми изменениями – более утонченной оптикой, визуально заниженным силуэтом и пр. В базовой комплектации машина оснащена 16-дюймовыми колесными дисками, но за доплату клиенты могут заказать диски размером до 19 дюймов.

Самый необычный BMW: дебютировал компактвэн 2-Series Active Tourer второго поколенияИнтерьер новинки получил многие элементы, знакомые нам по новой 5-Series и электрическому кроссоверу iX. В частности, на торпедо прописался 10,25-дюймовый дисплей щитка приборов, а также 10,7-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы. Инфотеймент снабдили интеллектуальным персональным помощником, а также поддержкой сетей 5G.

В сравнение с предшественником объем багажного отсека увеличился на 90 литров и по умолчанию он готов принять 470 литров поклажи. Если сложить задний ряд кресел, то грузовой отсек увеличится до 1455 литров.

Самый необычный BMW: дебютировал компактвэн 2-Series Active Tourer второго поколенияНа старте продаж для BMW 2-Series Active Tourer будет доступно четыре варианта силовых агрегатов. "База" с индексом 218i оснащается 1,5-литровым бензиновым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 134 л.с. и 230 Нм крутящего момента.

Самый необычный BMW: дебютировал компактвэн 2-Series Active Tourer второго поколенияВерсия 220i оборудована тем же мотором, но с увеличенной до 154 л.с. мощностью. Вариант с индексом 223i приводится в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 201 л.с. Единственная дизельная версия 218d оснащена 2,0-литровым турбодизелем на 148 л.с. и 360 Нм.

Все двигатели агрегатируются семиступенчатой ​​роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Но варианты 220i и 223i имеют встроенный в КПП электродвигатель, который временно добавляет силовой установке до 19 л.с.

Следующим летом линейка силовых агрегатов пополнится парой плагин-гибридных вариантов. Их гибридная силовая установка состоит из 1,5-литровой трехцилиндровой "бензинки" и электродвигателя, установленного на задней оси. Суммарная отдача ДВС и электромотора – 242, или 326 л.с. в зависимости от версии.

Оба гибрида получат спрятанный под пол багажника тяговый аккумулятор на 14,9 кВт•ч, который позволит компактвэну проехать на электротяге до 80 км.

Ранее мы сообщали, что китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарей. Цель состоит в том, чтобы к 2025 году построить 5000 станций по замене аккумуляторов по всему Китаю.

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